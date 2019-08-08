Глава СВР призвал стороны конфликта в Киргизии к сдержанности

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Россия призывает обе стороны конфликта в Киргизии к сдержанности. Он отметил, что власти переживают «за судьбу страны, за судьбу братского для нас народа».

«И представители власти России призывают стороны конфликта к сдержанности», — цитирует Нарышкина РИА Новости.

Лидер крупнейшей партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть в 2017 году соратнику Сооронбаю Жээнбекову. После этого в отношении членов команды экс-президента завели уголовные дела, а сам Атамбаев лишился статуса и стал подозреваемым в ряде преступлений. Он не раз заявлял, что все обвинения политизированы.

Накануне, 7 августа, в селе Кой-Таш, где находится резиденция бывшего президента, стартовала операция по задержанию. Киргизские спецслужбы применили резиновые пули против сторонников Атамбаева, те открыли ответный огонь. По последним данным, ранено 52 человека, еще один спецназовец погиб.

Задержать экс-президента не удалось .Атамбаев заявил, что выведет сторонников на митинг в Бишкеке.