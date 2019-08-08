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11:23   8 Августа 2019
Россия

СКР выясняет обстоятельства схода грузовых вагонов в Новгородской области

СКР выясняет обстоятельства схода грузовых вагонов в Новгородской области

Представитель Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР в четверг, 8 августа, сообщил, что следователи выясняют обстоятельства схода нескольких грузовых вагонов на станции Старая Русса в Новгородской области. В 03:45 по местному времени два вагона грузового поезда сошли на станции Старая Русса Октябрьской железной дороги.

«Никто не пострадал, угрозы экологии не произошло», — уточнили следователи.

Движение поездов на участке Бологое – Дно — Санкт-Петербург Витебского региона ОЖД не остановили. Сотрудники регионального СКР проводят проверочные и оперативные мероприятия, чтобы установить обстоятельства, а также причины и условия, которые способствовали случившемуся.

Также следователи установят ущерб, причиненный от схода нескольких грузовых вагонов. По результатам проверки примут процессуальное решение, резюмировали в Северо-Западном следственном управлении на транспорте.

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Автор: Анатолий Кубарев
#ск рф #общество #новгородская область #грузовые вагоны

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