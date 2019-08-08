Свыше 60 процентов ритейлеров не следуют новым правилам размещения «молочки»
Порядка двух третей магазинов не приняли во внимание новые правила размещения молочной продукции на полках, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора 8 августа.
Напомним, что с 1 июля в России изменились правила продажи «молочки». Теперь молочные и молокосодержащие продукты должны быть визуально отделены от других пищевых товаров. Также они должны сопровождаться надписью «Продукты без заменителя молочного жира».
К августу служба проверила почти пять тысяч торговых точек. 63 процента проверенных объектов проигнорировали нововведение. Причем, наибольшая доля нарушителей приходится на торговые сети «Ашан», «Дикси», «Магнит» и «Перекресток». Всего специалисты Роспотребнадзора выявили порядка восьми тысяч нарушений.
«Выявленные в ходе проверок нарушения, связанные как с отсутствием информационной надписи, так и с выкладкой продукции без визуального ее отделения от иных пищевых продуктов, уже послужили основанием для составления более трех тысяч протоколов об административных правонарушениях», — подчеркнули в пресс-службе.