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11:22   8 Августа 2019
Россия

Свыше 60 процентов ритейлеров не следуют новым правилам размещения «молочки»

Свыше 60 процентов ритейлеров не следуют новым правилам размещения «молочки»

Порядка двух третей магазинов не приняли во внимание новые правила размещения молочной продукции на полках, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора 8 августа.

Напомним, что с 1 июля в России изменились правила продажи «молочки». Теперь молочные и молокосодержащие продукты должны быть визуально отделены от других пищевых товаров. Также они должны сопровождаться надписью «Продукты без заменителя молочного жира».

К августу служба проверила почти пять тысяч торговых точек. 63 процента проверенных объектов проигнорировали нововведение. Причем, наибольшая доля нарушителей приходится на торговые сети «Ашан», «Дикси», «Магнит» и «Перекресток». Всего специалисты Роспотребнадзора выявили порядка восьми тысяч нарушений.

Свыше 60 процентов ритейлеров не следуют новым правилам размещения «молочки»

«Выявленные в ходе проверок нарушения, связанные как с отсутствием информационной надписи, так и с выкладкой продукции без визуального ее отделения от иных пищевых продуктов, уже послужили основанием для составления более трех тысяч протоколов об административных правонарушениях», — подчеркнули в пресс-службе.

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Автор: Анна Манц
#роспотребнадзор #нарушение #молочные продукты

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