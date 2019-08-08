Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Загорелся цех Уральского турбинного завода в Екатеринбурге

Загорелся цех Уральского турбинного завода в Екатеринбурге

 Глава СВР призвал стороны конфликта в Киргизии к сдержанности

Глава СВР призвал стороны конфликта в Киргизии к сдержанности
Российское посольство в Киргизии рекомендовало избегать район, где проходит спецоперация

Российское посольство в Киргизии рекомендовало избегать район, где проходит спецоперация

 Атамбаев выведет сторонников на митинг в Бишкеке

Атамбаев выведет сторонников на митинг в Бишкеке
Актер Дэнни Трехо помог вытащить ребенка из перевернувшейся машины в США

Актер Дэнни Трехо помог вытащить ребенка из перевернувшейся машины в США

Индия призвала Пакистан пересмотреть решение о понижении уровня дипотношений

Индия призвала Пакистан пересмотреть решение о понижении уровня дипотношений
Загорелся цех Уральского турбинного завода в Екатеринбурге

Загорелся цех Уральского турбинного завода в Екатеринбурге

 Глава СВР призвал стороны конфликта в Киргизии к сдержанности

Глава СВР призвал стороны конфликта в Киргизии к сдержанности
Российское посольство в Киргизии рекомендовало избегать район, где проходит спецоперация

Российское посольство в Киргизии рекомендовало избегать район, где проходит спецоперация

 Атамбаев выведет сторонников на митинг в Бишкеке

Атамбаев выведет сторонников на митинг в Бишкеке
Актер Дэнни Трехо помог вытащить ребенка из перевернувшейся машины в США

Актер Дэнни Трехо помог вытащить ребенка из перевернувшейся машины в США

Индия призвала Пакистан пересмотреть решение о понижении уровня дипотношений

Индия призвала Пакистан пересмотреть решение о понижении уровня дипотношений
11:19   8 Августа 2019
Весь мир

Актер Дэнни Трехо помог вытащить ребенка из перевернувшейся машины в США

Актер Дэнни Трехо помог вытащить ребенка из перевернувшейся машины в США

Американский актер Дэнни Трехо, известный по «злодейским» ролям, помог спасти ребенка из перевернувшейся в результате ДТП машины. Инцидент произошел в среду, 7 августа, в Лос-Анджелесе, сообщает CNN.

Актер оказался одним из свидетелей аварии и не смог остаться в стороне. Он вытащил ребенка, пристегнутого ремнем безопасности, из машины через разбитое стекло. Ему помогла случайная прохожая Моника Джексон. Вместе с ней Трехо удалось спас ребенка.

По данным полиции Лос-Анджелеса, в результате ДТП были госпитализированы три человека. Их травмы не угрожают жизни.

75-летний Трехо сыграл в 337 фильмах и телесериалах. Актер известен по фильмам «От заката до рассвета» (From Dusk Till Dawn, 1995), «Дети шпионов» (Spy Kids, 2001), «Мачете» (Machete, 2010) и других.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...