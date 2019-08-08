Актер Дэнни Трехо помог вытащить ребенка из перевернувшейся машины в США

Американский актер Дэнни Трехо, известный по «злодейским» ролям, помог спасти ребенка из перевернувшейся в результате ДТП машины. Инцидент произошел в среду, 7 августа, в Лос-Анджелесе, сообщает CNN.

Актер оказался одним из свидетелей аварии и не смог остаться в стороне. Он вытащил ребенка, пристегнутого ремнем безопасности, из машины через разбитое стекло. Ему помогла случайная прохожая Моника Джексон. Вместе с ней Трехо удалось спас ребенка.

По данным полиции Лос-Анджелеса, в результате ДТП были госпитализированы три человека. Их травмы не угрожают жизни.

75-летний Трехо сыграл в 337 фильмах и телесериалах. Актер известен по фильмам «От заката до рассвета» (From Dusk Till Dawn, 1995), «Дети шпионов» (Spy Kids, 2001), «Мачете» (Machete, 2010) и других.