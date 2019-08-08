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10:56   8 Августа 2019
Россия

Фадеев отказался продюсировать Наргиз

Фадеев отказался продюсировать Наргиз

Певица Наргиз получила официальный документ о расторжении контракта с продюсерским центром Максима Фадеева «MALFA», сообщила официальный представитель исполнительницы в комментарии РИА Новости 8 августа.

Собеседница отметила, что лейбл намерен запретить артистке исполнять музыкальные произведения Фадеева. Кроме этого, документ означает фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру, который должен состояться в августе, поэтому концерты в Красногорске, Чайковском и Юрмале находятся под угрозой.

Фадеев отказался продюсировать Наргиз

Американка Наргиз — узбекская и российская певица. В 2013 году она попытала счастье в американском конкурсе «X-Factor», однако после отборочных туров ей не перезвонили. Исполнительница решила также поучаствовать в российском аналоге — проекте «Голос», который принес ей популярность. Там она заняла второе место.

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Автор: Анна Манц
#фадеев #наргиз

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