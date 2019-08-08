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10:54   8 Августа 2019
Россия

ОНФ предложил Минтруду разрешить россиянам иногда работать из дома

ОНФ предложил Минтруду разрешить россиянам иногда работать из дома

Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложили разрешить штатным сотрудникам иногда работать удаленно, из дома. Такое предложение организация направила в Министерство труда и социальной защиты РФ.

Сейчас о временной работе из дома можно договориться устно. При этом& в законодательство позволят не ездить в офис по личным обстоятельствам или из-за заторов на дорогах. ОНФ предлагает вести в главу 16 ТК РФ («Режим рабочего времени») понятие «временная удаленная работа».

По словам автора инициативы сопредседателя центрального штаба Алексея Комиссарова, ситуация, когда работнику целесообразно выполнить свою работу, не приезжая в офис, случаются часто. В ОНФ считают нужным устанавливать такой режим с помощью письменного соглашения.

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Автор: Арсений Аскольский
#онф #работа #минтруд

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