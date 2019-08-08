ОНФ предложил Минтруду разрешить россиянам иногда работать из дома

Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложили разрешить штатным сотрудникам иногда работать удаленно, из дома. Такое предложение организация направила в Министерство труда и социальной защиты РФ.

Сейчас о временной работе из дома можно договориться устно. При этом& в законодательство позволят не ездить в офис по личным обстоятельствам или из-за заторов на дорогах. ОНФ предлагает вести в главу 16 ТК РФ («Режим рабочего времени») понятие «временная удаленная работа».

По словам автора инициативы сопредседателя центрального штаба Алексея Комиссарова, ситуация, когда работнику целесообразно выполнить свою работу, не приезжая в офис, случаются часто. В ОНФ считают нужным устанавливать такой режим с помощью письменного соглашения.