Индия призвала Пакистан пересмотреть решение о понижении уровня дипотношений

Представитель индийского министерства иностранных дел в четверг, 8 августа, сообщил, что Нью-Дели сожалеет о решении Исламабада понизить уровень дипломатических отношений в ответ на упразднение особого статуса северного штата Джамму и Кашмир. По его словам, Индия призвала Пакистан пересмотреть решение, передает РИА Новости.

«В интересах сохранения эффективных каналов дипломатических коммуникаций», — добавили в МИД Индии.

В понедельник, 5 августа, индийский лидер Рам Натх Ковинд отменил особый статус у штатов Джамму и Кашмир, который закрепили в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства, создадут две союзные территории, у которых меньше прав, чем у штата. Во вторник, 6 августа, парламент Индии одобрил инициативу.

Однако соседний Пакистан, который традиционно поддерживает мусульманское меньшинство Индии, проживающее в Кашмире, осудил решение Нью-Дели. Пакистанский премьер-министр Имран Хан заявил о создании специального комитета для проработки юридического, политического и дипломатического ответа на решение Индии по Джамму и Кашмиру.