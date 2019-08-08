Свыше десяти тысяч гектаров сельхозкультур подтопило паводком в ЕАО

Представитель главного управления МЧС РФ по Еврейской автономной области в четверг, 8 августа, сообщил, что паводок подтопил в ЕАО свыше десяти тысяч гектаров сельскохозяйственных культур. По его словам, областные власти в четверг, 1 августа, ввели на территории региона режим ЧС в связи с паводком на реке Амур, который достиг ЕАО.

В районы завезли материал для отсыпки дамб, медикаменты и продукты. Также в Ленинский и Октябрьский районы Еврейской автономной области привезли водоналивные дамбы. В селах Ленинское, Дежнёво, Биджан, Кукелево подтопило 21 приусадебный участок и более десяти тысяч гектаров сельхозкультур.

«Кроме того, подтопило восемь участков дорог. Региональное звено МЧС отсыпает дорогу скальным грунтом», — добавили в ведомстве.

Уровень воды в реке Амур повысился у сел Пашково, Екатерино-Никольское, Нагибово, Нижнеспасское, Ленинское. Однако на малых реках автономии зафиксировали спад уровня воды. Подготовили десять пунктов временного размещения вместимостью 883 человек.