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10:38   8 Августа 2019
Россия

Уголовное дело по двум статьям возбуждено по факту ДТП под Новороссийском

Уголовное дело по двум статьям возбуждено по факту ДТП под Новороссийском

Красноярский Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварии с автобусом под Новороссийском, в котором погибли три человека и получили повреждения более 40 людей, сообщили в региональной прокуратуре 8 августа.

«В настоящее время СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет», — уточнили в сообщении.

Кроме этого, в ведомстве рассказали, что дети 2003 и 2009 года рождения, а также 40-летняя женщина, которые находились во внедорожнике, погибли на месте. Водитель автобуса и трое пассажиров получили тяжелые повреждения. Всего пострадал 41 человек, 11 из которых несовершеннолетние.

«Им причинен вред здоровью различной степени тяжести», — добавили в прокуратуре.

Уголовное дело по двум статьям возбуждено по факту ДТП под Новороссийском

Ространснадзор проверит компанию-перевозчика. В службе уточнили, что, по предварительным данным, автобус перевозил детей из Анапы в санаторий ФНС «Эллада».

В то же время, представитель краевого управления Госавтонадзора Леонид Бруяка отметил, что транспортное средство принадлежало ведомственному санаторию. Автобус проходил технический осмотр в июне. У «Эллады» есть лицензия на перевозку пассажиров. Ведомство также проведет проверку перевозчика на предмет соблюдения условий лицензии.

В Управлении федеральных автомобильных дорог «Черноморье» рассказали, что дорога, на которой произошло ДТП, отвечает всем нормативам. На момент аварии она была хорошо освещена, движение осуществлялось в штатном режиме, а ее поверхность была сухой и чистой.

Уголовное дело по двум статьям возбуждено по факту ДТП под Новороссийском

Согласно данным ГИБДД, в районе 22.00 часов среды по московскому времени на 16-м километре трассы Новороссийск — Керченский пролив произошло лобовое столкновение между Volkswagen Touareg и автобусом Hyundai. ТС упали в 30-метровый обрыв.

Из-за аварии погибли трое людей, в частности два ребенка. Всего пострадали 47 человек, 44-х госпитализировали. Региональное министерство здравоохранения сообщило, что 13 пациентов экстренно прооперировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а прокуратура проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.

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Автор: Анна Манц
#дтп #ск #прокуратура #уголовное дело #новороссийск

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