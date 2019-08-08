Уголовное дело по двум статьям возбуждено по факту ДТП под Новороссийском

Красноярский Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварии с автобусом под Новороссийском, в котором погибли три человека и получили повреждения более 40 людей, сообщили в региональной прокуратуре 8 августа.

«В настоящее время СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет», — уточнили в сообщении.

Кроме этого, в ведомстве рассказали, что дети 2003 и 2009 года рождения, а также 40-летняя женщина, которые находились во внедорожнике, погибли на месте. Водитель автобуса и трое пассажиров получили тяжелые повреждения. Всего пострадал 41 человек, 11 из которых несовершеннолетние.

«Им причинен вред здоровью различной степени тяжести», — добавили в прокуратуре.

Ространснадзор проверит компанию-перевозчика. В службе уточнили, что, по предварительным данным, автобус перевозил детей из Анапы в санаторий ФНС «Эллада».

В то же время, представитель краевого управления Госавтонадзора Леонид Бруяка отметил, что транспортное средство принадлежало ведомственному санаторию. Автобус проходил технический осмотр в июне. У «Эллады» есть лицензия на перевозку пассажиров. Ведомство также проведет проверку перевозчика на предмет соблюдения условий лицензии.

В Управлении федеральных автомобильных дорог «Черноморье» рассказали, что дорога, на которой произошло ДТП, отвечает всем нормативам. На момент аварии она была хорошо освещена, движение осуществлялось в штатном режиме, а ее поверхность была сухой и чистой.

Согласно данным ГИБДД, в районе 22.00 часов среды по московскому времени на 16-м километре трассы Новороссийск — Керченский пролив произошло лобовое столкновение между Volkswagen Touareg и автобусом Hyundai. ТС упали в 30-метровый обрыв.

Из-за аварии погибли трое людей, в частности два ребенка. Всего пострадали 47 человек, 44-х госпитализировали. Региональное министерство здравоохранения сообщило, что 13 пациентов экстренно прооперировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а прокуратура проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.