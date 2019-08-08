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10:23   8 Августа 2019
Россия

Фанат Соболь, обвиняемый по делу о массовых беспорядках 27 июля, сдался властям

Фанат Соболь, обвиняемый по делу о массовых беспорядках 27 июля, сдался властям

Объявленный в розыск по делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля Сергей Фомин добровольно сдался властям. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источник в ОВД района Замоскворечье ЦАО в четверг, 8 августа.

«Он пришел с женщиной, допрошен, занимается СК», — отметил собеседник агентства. 

В следственном комитете подтвердили задержание Фомина. 

«Находившийся в розыске фигурант дела о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин задержан и доставлен в СК РФ», — сообщили в ведомстве.

Фомин — член штаба скандального юриста «ФБК» Любови Соболь, которую Мосгоризбирком отказался регистрировать в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы из-за недопустимого количества брака в подписных листах.

На незаконной акции 27 июля фанат Соболь активно инструктировал и заводил толпу. После этого Фомин попытался «спрятаться» от полиции необычным способом: когда сотрудники начали задерживать зачинщиков несогласованного шествия, он взял на чужого руки младенца, притворился отцом и спокойно прошел через оцепление.

По окончании незаконного митинга он был допрошен следователем, а через некоторое время перестал отвечать на звонки. СК РФ объявил его в розыск.

Напомним, несанкционированные акции в центре Москвы прошли 27 июля и 3 августа. Независимые кандидаты, не допущенные до выборов в Мосгордуму, призвали россиян оказать им поддержку. Поводом для отказа в регистрации на выборы стало превышение допустимого количества недействительных подписей.

Фанат Соболь, обвиняемый по делу о массовых беспорядках 27 июля, сдался властям

Среди таких экс-кандидатов оказалась и Соболь. Она и вовсе сдала в столичный избирком подписные листы, заполненные мертвецами. До этого полиция раскрыла одну из ее «фабрик» по подделке избирательных документов.

Накануне, 7 августа, ЦИК окончательно отказал ей в регистрации кандидатом в депутаты в Мосгордуму.

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Автор: Саида Габиева
#фомин #мосгордума #соболь

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