Следственные действия по делу об отмывании денег проходят в домах сотрудников ФБК

Следственные действия проходят в московских домах сотрудников так называемого ФБК Александра Помазуева, Евгения Замятина и Вячеслава Гимади, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что это касается уголовного дела об отмывании денег.

Ранее журналисты раскрыли схему блогера и основателя фонда Алексея Навального по отмыванию денежных средств. Как оказалось, руководители организации получали крупные суммы наличными от неизвестных лиц, после чего они вносились как пожертвования на счета фонда «Пятое время года».

Стоит отметить, что фонд основал Леонид Волков, который в 2018 году финансировал региональные штабы Навального. В том же году блогер баллотировался на пост главы России. Источник а «Альфа-банке» сообщал, что собранные на президентскую кампанию народные средства Навальный тратит на заграничные поездки, а Волков переводит их на своих жен. Речь идет о сумме 106 миллионов рублей.

30 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело. Согласно данным ведомства, в период с 2016 по 2018 год сторонники Навального легализовали миллиард рублей, полученный преступным путем.

Это не единственное уголовное дело, которое возбуждено в отношении сотрудников ФБК. Директор организации Иван Жданов и юрист Любовь Соболь решили поучаствовать в выборах в Мосгордуму. Однако они получили отказ из-за большого количества недействительный подписей, в которых нашли мертвецов и несуществующих людей. Вместе с другими «оппозиционными» кандидатами, такими как Илья Яшин и Дмитрий Гудков, они решили надавить на избиркомы проводя незаконные митинги в Москве.

Несанкционированная акция 27 июля вылилась в массовые беспорядки, по факту которых было возбуждено уголовное дело. Глава СК Александр Бастыркин поручил передать расследование о массовых беспорядках и отмывании денег ФБК в центральный аппарат ведомства.