Цифровые профили таксистов предложили создать в ОП

Цифровые профили водителей такси, доступные как для агрегаторов, так и для пассажиров, необходимо создать в России. С таким предложением выступила член Общественной палаты РФ Елена Сутормина.

Об этом в четверг, 8 августа, пишет «Парламентская газета». Невозможность проверить водительские удостоверения граждан СНГ провоцирует рост ДТП с участием такси, отметила Сутормина. По ее данным, легально в России работают около 700 тысяч водителей, при этом в теневом секторе задействованы свыше одного миллиона человек.

Член ОП планирует обсудить инициативу на Международном евразийском форуме «Такси», который начинает работу 8 августа. Затем Сутормина хочет передать предложение в Госдуму в качестве поправки в законопроект о такси.

По данным правительства Москвы за январь текущего года, более 40% водителей легального такси в столице составляют иностранные граждане, в основном из стран СНГ.