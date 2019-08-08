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 Атамбаев выведет сторонников на митинг в Бишкеке

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9:16   8 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Атамбаев выведет сторонников на митинг в Бишкеке

Атамбаев выведет сторонников на митинг в Бишкеке

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что намерен вывести своих сторонников на митинг в Бишкеке. 

«Часть моих сторонников хочет идти на Белый дом, часть — к Форуму (офис Атамбаева в столице)», — цитирует его РИА Новости.

Киргизский парламент 20 июня направил в прокуратуру перечень обвинений в адрес Атамбаева, подготовленный депутатами. Генпрокуратура выдала заключение о том, что экс-президент может быть причастен к различным коррупционным схемам, за которые ему грозит пожизненный срок.

В среду вечером спецслужбы начали операцию по задержанию экс-президента. Против сторонников Атамбаева применили резиновые пули. Они открыли ответный огонь. В ходе операции пострадали 52 человека, а также погиб один спецназовец. Задержать экс-президента не удалось.  

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Автор: Арсений Аскольский
#киргизия #атамбаев

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