Атамбаев выведет сторонников на митинг в Бишкеке

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что намерен вывести своих сторонников на митинг в Бишкеке.

«Часть моих сторонников хочет идти на Белый дом, часть — к Форуму (офис Атамбаева в столице)», — цитирует его РИА Новости.

Киргизский парламент 20 июня направил в прокуратуру перечень обвинений в адрес Атамбаева, подготовленный депутатами. Генпрокуратура выдала заключение о том, что экс-президент может быть причастен к различным коррупционным схемам, за которые ему грозит пожизненный срок.

В среду вечером спецслужбы начали операцию по задержанию экс-президента. Против сторонников Атамбаева применили резиновые пули. Они открыли ответный огонь. В ходе операции пострадали 52 человека, а также погиб один спецназовец. Задержать экс-президента не удалось.