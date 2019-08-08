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Российское посольство в Киргизии рекомендовало избегать район, где проходит спецоперация

Российское посольство в Киргизии рекомендовало избегать район, где проходит спецоперация

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9:24   8 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Российское посольство в Киргизии рекомендовало избегать район, где проходит спецоперация

Российское посольство в Киргизии рекомендовало избегать район, где проходит спецоперация

Посольство России в Киргизии работает в штатном режиме, сообщил пресс-секретарь дипломатической миссии Виктор Харченко в комментарии РИА Новости 8 августа.

Он отметил, что в Бишкеке наблюдается спокойная обстановка, данных об угрозе безопасности россиян нет. Вместе с тем, дипломат рекомендовал воздержаться от посещения района, где проходит спецоперация по задержанию экс-президента республики Алмазбека Атамбаева.

«Ситуацию вокруг Атамбаева мы не комментируем, потому что это внутреннее дело Кыргызской Республики», — добавил пресс-секретарь.

Российское посольство в Киргизии рекомендовало избегать район, где проходит спецоперация

В 2017 году по итогам президентских выборов на место Атамбаева пришел его ближайший соратник Сооронбай Жээнбеков. После этого в отношении членов команды бывшего лидера завели уголовные дела, а сам Атамбаев лишился статуса экс-президента и стал подозреваемым в ряде преступлений. Он не раз заявлял, что все обвинения имеют политический характер.

7 августа в селе Кой-Таш, где находится резиденция политика, стартовала операция по задержанию. Киргизские спецслужбы применили оружие против сторонников Атамбаева, которые ответили тем же. По последним данным, ранено 52 человека, еще один спецназовец погиб.

Российское посольство в Киргизии рекомендовало избегать район, где проходит спецоперация

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Автор: Анна Манц
#посольство #киргизия #спецоперация #атамбаев

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