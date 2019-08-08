Российское посольство в Киргизии рекомендовало избегать район, где проходит спецоперация

Посольство России в Киргизии работает в штатном режиме, сообщил пресс-секретарь дипломатической миссии Виктор Харченко в комментарии РИА Новости 8 августа.

Он отметил, что в Бишкеке наблюдается спокойная обстановка, данных об угрозе безопасности россиян нет. Вместе с тем, дипломат рекомендовал воздержаться от посещения района, где проходит спецоперация по задержанию экс-президента республики Алмазбека Атамбаева.

«Ситуацию вокруг Атамбаева мы не комментируем, потому что это внутреннее дело Кыргызской Республики», — добавил пресс-секретарь.

В 2017 году по итогам президентских выборов на место Атамбаева пришел его ближайший соратник Сооронбай Жээнбеков. После этого в отношении членов команды бывшего лидера завели уголовные дела, а сам Атамбаев лишился статуса экс-президента и стал подозреваемым в ряде преступлений. Он не раз заявлял, что все обвинения имеют политический характер.

7 августа в селе Кой-Таш, где находится резиденция политика, стартовала операция по задержанию. Киргизские спецслужбы применили оружие против сторонников Атамбаева, которые ответили тем же. По последним данным, ранено 52 человека, еще один спецназовец погиб.