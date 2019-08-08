Шторм «Франциско» вызвал перебои с электричеством во Владивостоке

Электроснабжение во Владивостоке нарушено из-за шторма «Франциско». Аварийные бригады намерены восстановить подачу электричества до конца дня, сообщили в мэрии города 8 августа.

В сообщении отметили, что на ряде улиц инфраструктура уже восстановлена. Еще на четырех — Фадеева, Владикавказской, Воропаева и Приходько — работы продолжаются.

Кроме этого, специалисты убрали 12 поваленных деревьев. Отмечается, что в некоторых районах частично разрушен асфальт и бордюры, а на улице Добровольского была повреждена лестница, работы над которой велись до шторма. Подрядчики восстановят все объекты за свой счет.

Общественный транспорт, в частности морской, работает в штатном режиме по графику рабочего дня.

Тропический шторм «Франциско» смещается вдоль южного побережья Дальнего Востока. В ночь на четверг в регионе выпало до 60 процентов от месячной нормы осадков. Больше всего он затронул Владивосток и Партизанск, где уровень осадков составил 77 и 91 миллиметров соответственно.