Подозреваемый в подрыве машины в Магнитогорске задержан

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в покушении на убийство магнитогорца, сообщили в следственном управлении Челябинского Следкома 8 августа.

Напомним, накануне в одном из дворов Магнитогорска прогремел взрыв. Устройство было начинено поражающими элементами. В результате инцидента пострадал местный житель, который был госпитализирован. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом».

В сообщении указано, что преступление раскрыли сотрудники региональных Федеральной службы безопасности, министерства внутренних дел и Росгвардии. На данный момент готовятся предъявление обвинения и мера пресечения.