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8:48   8 Августа 2019
Россия

Подозреваемый в подрыве машины в Магнитогорске задержан

Подозреваемый в подрыве машины в Магнитогорске задержан

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в покушении на убийство магнитогорца, сообщили в следственном управлении Челябинского Следкома 8 августа.

Напомним, накануне в одном из дворов Магнитогорска прогремел взрыв. Устройство было начинено поражающими элементами. В результате инцидента пострадал местный житель, который был госпитализирован. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом».

В сообщении указано, что преступление раскрыли сотрудники региональных Федеральной службы безопасности, министерства внутренних дел и Росгвардии. На данный момент готовятся предъявление обвинения и мера пресечения.

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Автор: Анна Манц
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