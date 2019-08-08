Замгоссекретаря США Брайер покидает пост

Помощник государственного секретаря США по вопросам западного полушария Кимберли Брайер решила покинуть пост, сообщил Washington Post 8 августа.

Издание указало, что госсекретарь Майк Помпео принял заявление на увольнение на этой неделе. Причины ухода — личные мотивы. Ожидается, что Государственный департамент Штатов официально объявит об отставке Брайер сегодня.

Дочь американского президента Дональда Трампа и супруга советника главы страны Джареда Кушнера Иванка Трамп в Twitter поблагодарила заместителя за работу. Они с мужем будут скучать, однако рады, что Брайер сможет чаще видеться со своей дочерью.