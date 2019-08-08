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Подозреваемый в подрыве машины в Магнитогорске задержан

Подозреваемый в подрыве машины в Магнитогорске задержан

 Саперы начали поиск взрывоопасных предметов на складе близ Ачинска

Саперы начали поиск взрывоопасных предметов на складе близ Ачинска
Совет безопасности Киргизии собрался для обсуждения ситуации с Атамбаевым

Совет безопасности Киргизии собрался для обсуждения ситуации с Атамбаевым

 Число пострадавших в ходе спецоперации по задержанию Атамбаева увеличилось до 48

Число пострадавших в ходе спецоперации по задержанию Атамбаева увеличилось до 48
Замгоссекретаря США Брайер покидает пост

Замгоссекретаря США Брайер покидает пост

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Моди выступит с обращением к жителям Индии впервые с марта
8:36   8 Августа 2019
Весь мир

Замгоссекретаря США Брайер покидает пост

Замгоссекретаря США Брайер покидает пост

Помощник государственного секретаря США по вопросам западного полушария Кимберли Брайер решила покинуть пост, сообщил Washington Post 8 августа.

Издание указало, что госсекретарь Майк Помпео принял заявление на увольнение на этой неделе. Причины ухода — личные мотивы. Ожидается, что Государственный департамент Штатов официально объявит об отставке Брайер сегодня.

Дочь американского президента Дональда Трампа и супруга советника главы страны Джареда Кушнера Иванка Трамп в Twitter поблагодарила заместителя за работу. Они с мужем будут скучать, однако рады, что Брайер сможет чаще видеться со своей дочерью.

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Автор: Анна Манц
#сша #отставка #госдеп

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