Замгоссекретаря США Брайер покидает пост

Помощник государственного секретаря США по вопросам западного полушария Кимберли Брайер решила покинуть пост, сообщил Washington Post 8 августа.

Издание указало, что госсекретарь Майк Помпео принял заявление на увольнение на этой неделе. Причины ухода — личные мотивы. Ожидается, что Государственный департамент Штатов официально объявит об отставке Брайер сегодня.

Дочь американского президента Дональда Трампа и супруга советника главы страны Джареда Кушнера Иванка Трамп в Twitter поблагодарила заместителя за работу. Они с мужем будут скучать, однако рады, что Брайер сможет чаще видеться со своей дочерью.

Thank you @WHAAsstSecty Kim Breier for your friendship and great service. While Jared and I will miss working with you, we are happy that Emma will now get to see more of the mom she is so proud of! pic.twitter.com/7j8I6Kh5MT