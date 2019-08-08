Моди выступит с обращением к жителям Индии впервые с марта

Индийский премьер-министр Нарендра Моди в четверг, 8 августа, обратится к населению страны. Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на источники.

Стоит отметить, что последнее аналогичное публичное выступление состоялось 27 марта. Тогда он заявил, что ученые государства сбили спутник оружием A-SAT. По словам Моди, это позволило Индии стать одним из «великих игроков космической гонки».

Сейчас же ожидается, что обращение объяснит решение по поводу статуса северного штата Джамму и Кашмир.

5 августа индийский президент Рам Натх Ковинд подписал указ, который отменил особый статус этого региона. Его разобьют на две союзные территории, которые будут иметь меньше прав. Парламент одобрил решение на следующий день.

Мусульмане, составляющие десятипроцентную долю населения страны, негативно восприняли этот шаг, как и соседний Пакистан. Премьер-министр республики Имран Хан решил создать специальный комитет, чтобы проработать ответные меры на решение Индии. Более того, пакистанская сторона намерена обсудить этот вопрос в Совете безопасности ООН.