Саперы начали поиск взрывоопасных предметов на складе близ Ачинска

Саперы начали поиск взрывоопасных предметов на территории, прилегающий к складу боеприпасов Ачинском районе Красноярского края, где накануне был пожар и взрывы. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Инженерные подразделения приступили в четверг к очистке окрестностей поселка Каменка и территории, прилегающей к складу.

Ранее сообщалось, что военнослужащие в среду начали очистку самого поселка. В регион были переброшены специалисты Международного противоминного центра ВС РФ. Работами по очистке заняты более сотни военных.

Возгорание на складе воинской части началось пятого августа. Пожар был потушен на следующий день.

Ранее пресс-служба Ачинска сообщила, что в городе открыт пункт приема гуманитарной помощи для пострадавших от взрывов военного арсенала. В центре можно оставить одежду, предметы личной гигиены и быта и канцтовары для детей.