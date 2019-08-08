Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Подозреваемый в подрыве машины в Магнитогорске задержан

Подозреваемый в подрыве машины в Магнитогорске задержан

 Саперы начали поиск взрывоопасных предметов на складе близ Ачинска

Саперы начали поиск взрывоопасных предметов на складе близ Ачинска
Совет безопасности Киргизии собрался для обсуждения ситуации с Атамбаевым

Совет безопасности Киргизии собрался для обсуждения ситуации с Атамбаевым

 Число пострадавших в ходе спецоперации по задержанию Атамбаева увеличилось до 48

Число пострадавших в ходе спецоперации по задержанию Атамбаева увеличилось до 48
Замгоссекретаря США Брайер покидает пост

Замгоссекретаря США Брайер покидает пост

 Моди выступит с обращением к жителям Индии впервые с марта

Моди выступит с обращением к жителям Индии впервые с марта
Подозреваемый в подрыве машины в Магнитогорске задержан

Подозреваемый в подрыве машины в Магнитогорске задержан

 Саперы начали поиск взрывоопасных предметов на складе близ Ачинска

Саперы начали поиск взрывоопасных предметов на складе близ Ачинска
Совет безопасности Киргизии собрался для обсуждения ситуации с Атамбаевым

Совет безопасности Киргизии собрался для обсуждения ситуации с Атамбаевым

 Число пострадавших в ходе спецоперации по задержанию Атамбаева увеличилось до 48

Число пострадавших в ходе спецоперации по задержанию Атамбаева увеличилось до 48
Замгоссекретаря США Брайер покидает пост

Замгоссекретаря США Брайер покидает пост

 Моди выступит с обращением к жителям Индии впервые с марта

Моди выступит с обращением к жителям Индии впервые с марта
7:50   8 Августа 2019
Россия

Саперы начали поиск взрывоопасных предметов на складе близ Ачинска

Саперы начали поиск взрывоопасных предметов на складе близ Ачинска

Саперы начали поиск взрывоопасных предметов на территории, прилегающий к складу боеприпасов Ачинском районе Красноярского края, где накануне был пожар и взрывы. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Инженерные подразделения приступили в четверг к очистке окрестностей поселка Каменка и территории, прилегающей к складу.

Ранее сообщалось, что военнослужащие в среду начали очистку самого поселка. В регион были переброшены специалисты Международного противоминного центра ВС РФ. Работами по очистке заняты более сотни военных.

Возгорание на складе воинской части началось пятого августа. Пожар был потушен на следующий день.

Ранее пресс-служба Ачинска сообщила, что в городе открыт пункт приема гуманитарной помощи для пострадавших от взрывов военного арсенала. В центре можно оставить одежду, предметы личной гигиены и быта и канцтовары для детей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#саперы #ачинск

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...