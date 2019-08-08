Совет безопасности Киргизии собрался для обсуждения ситуации с Атамбаевым

Заседание совета безопасности Киргизии по ситуации с задержанием бывшего президента Алмазбека Атамбаева началось в Бишкеке, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отмечается, что под председательством президента Кыргызской республики Сооронбая Жээнбекова проходит заседание Совбеза. На повестке дня встречи, которая проходит без участия прессы, рассматривается вопрос об обеспечении безопасности и правопорядка в связи с инцидентом, произошедшим в среду.

Киргизский парламент 20 июня в прокуратуру перечень обвинений в адрес Атамбаева, подготовленный депутатами. ГП выдала заключение о том, что экс-президент может быть причастен к различным коррупционным схемам, за которые ему грозит пожизненный срок.

В среду вечером спецслужбы начали операцию по задержанию экс-президента. В ходе операции пострадали 43 человека, а также погиб один спецназовец.