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После дорожной аварии под Новороссийском госпитализированы 44 человека

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После дорожной аварии под Новороссийском госпитализированы 44 человека

После дорожной аварии под Новороссийском госпитализированы 44 человека

 Водитель фуры погиб после ее разрушения во время движения под Красноярском

Водитель фуры погиб после ее разрушения во время движения под Красноярском
Число пострадавших в ходе спецоперации по задержанию Атамбаева увеличилось до 48

Число пострадавших в ходе спецоперации по задержанию Атамбаева увеличилось до 48

 Глава областной киргизской милиции впал в кому после штурма дома Атамбаева

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7:02   8 Августа 2019
Россия

После дорожной аварии под Новороссийском госпитализированы 44 человека

После дорожной аварии под Новороссийском госпитализированы 44 человека

После дорожной аварии под Новороссийском, где с обрыва сорвались легковушка и автобус, госпитализированы 44 человека. Об этом сообщает министерство здравоохранения Краснодарского края.

Отмечается, что тринадцать человек были экстренно прооперированы. Пятеро пострадавших находится в тяжелом состоянии. Трое человек были отправлены на реанимобилях в краснодарский НИИ-ККБ1.

В течение для планируется отправить вертолетом еще одного ребенка в детскую краевую клиническую больницу. На данный момент врачи ожидают, когда его состояние стабилизируется.

ДТП произошло в минувшую среду, в 22:20 мск. На шестнадцатом километре трассы Новороссийск — Керченский пролив столкнулись лоб в лоб автомобиль Volkswagen Touareg и автобус Hyundai, после чего машины рухнули с тридцатиметрового обрыва.

Автобус являлся экскурсионным и принадлежал санаторию «Эллада» в Анапе - ведомственному лечебно-профилактическому учреждению ФНС. В обеих машинах находились 45 человек. В результате ДТП погибли трое человек (в том числе - двое детей), все они находились в леговушке. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

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Автор: Олег Королев
#дтп #новороссийск

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