После дорожной аварии под Новороссийском госпитализированы 44 человека

После дорожной аварии под Новороссийском, где с обрыва сорвались легковушка и автобус, госпитализированы 44 человека. Об этом сообщает министерство здравоохранения Краснодарского края.

Отмечается, что тринадцать человек были экстренно прооперированы. Пятеро пострадавших находится в тяжелом состоянии. Трое человек были отправлены на реанимобилях в краснодарский НИИ-ККБ1.

В течение для планируется отправить вертолетом еще одного ребенка в детскую краевую клиническую больницу. На данный момент врачи ожидают, когда его состояние стабилизируется.

ДТП произошло в минувшую среду, в 22:20 мск. На шестнадцатом километре трассы Новороссийск — Керченский пролив столкнулись лоб в лоб автомобиль Volkswagen Touareg и автобус Hyundai, после чего машины рухнули с тридцатиметрового обрыва.

Автобус являлся экскурсионным и принадлежал санаторию «Эллада» в Анапе - ведомственному лечебно-профилактическому учреждению ФНС. В обеих машинах находились 45 человек. В результате ДТП погибли трое человек (в том числе - двое детей), все они находились в леговушке. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.