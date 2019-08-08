Число пострадавших в ходе спецоперации по задержанию Атамбаева увеличилось до 48

Число пострадавших в ходе спецоперации по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева увеличилось до 48 человек, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав Киргизии.

Ранее сообщалось о 43 пострадавших и одном погибшем.

В ведомстве сообщили, что за медицинской помощью в больницы Чуйской области и Бишкека обратились 48 человек.

Представитель минздрава заявил, что девять из них были отправлены на амбулаторное лечение, на стационарном находятся 38 человек. Пострадавший спецназовец скончался в ходе операции из-за огнестрельного ранения в грудь.

В минувшую среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в его резиденции, расположенной в 20 километрах от Бишкека. Против его сторонников силовики применили спецсредства. Задержать Атамбаева не удалось.