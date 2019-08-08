Арабская коалиция призвала йеменских сепаратистов и власти страны к самообладанию

Коалиция арабских стран призвала стороны конфликта в Йемене в связи с последними событиями в городе Аден, сообщает саудовское агентство SPA со ссылкой на представителя коалиции Турки аль-Малики.

Ранее переходный совет Южного Йемена объявил всеобщую мобилизацию, призвав свои силы выйти к президентскому дворцу, чтобы противодействовать партии «Ислах». Представитель властей в Адене сообщил РИА «Новости», что вооруженные люди попытались прорваться через ворота президентского дворца. Охрана открыла огонь, в результате чего погибли три человека и пострадали десять.

Представитель коалиции Турки аль-Малики призвал стороны к самообладанию и сотрудничеству с правительством Йемена в преодолении «критического этапа» в свете событий в Адене. Также он подчеркнул необходимость ставить интересы Йемена превыше других.

Сепаратисты сформировали собственный переходный совет Южного Йемена в мае 2017 года. Их лидером стал уволенный до этого губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди. Ряд экспертов предполагают, что поддержку сепаратистам могли оказать ОАЭ.