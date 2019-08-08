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После дорожной аварии под Новороссийском госпитализированы 44 человека

 Водитель фуры погиб после ее разрушения во время движения под Красноярском

Водитель фуры погиб после ее разрушения во время движения под Красноярском
Число пострадавших в ходе спецоперации по задержанию Атамбаева увеличилось до 48

Число пострадавших в ходе спецоперации по задержанию Атамбаева увеличилось до 48

 Глава областной киргизской милиции впал в кому после штурма дома Атамбаева

Глава областной киргизской милиции впал в кому после штурма дома Атамбаева
Арабская коалиция призвала йеменских сепаратистов и власти страны к самообладанию

Арабская коалиция призвала йеменских сепаратистов и власти страны к самообладанию

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6:04   8 Августа 2019
Весь мир

Арабская коалиция призвала йеменских сепаратистов и власти страны к самообладанию

Арабская коалиция призвала йеменских сепаратистов и власти страны к самообладанию

Коалиция арабских стран призвала стороны конфликта в Йемене в связи с последними событиями в городе Аден, сообщает саудовское агентство SPA со ссылкой на представителя коалиции Турки аль-Малики.

Ранее переходный совет Южного Йемена объявил всеобщую мобилизацию, призвав свои силы выйти к президентскому дворцу, чтобы противодействовать партии «Ислах». Представитель властей в Адене сообщил РИА «Новости», что вооруженные люди попытались прорваться через ворота президентского дворца. Охрана открыла огонь, в результате чего погибли три человека и пострадали десять.

Представитель коалиции Турки аль-Малики призвал стороны к самообладанию и сотрудничеству с правительством Йемена в преодолении «критического этапа» в свете событий в Адене. Также он подчеркнул необходимость ставить интересы Йемена превыше других.

Сепаратисты сформировали собственный переходный совет Южного Йемена в мае 2017 года. Их лидером стал уволенный до этого губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди. Ряд экспертов предполагают, что поддержку сепаратистам могли оказать ОАЭ.

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Автор: Олег Королев
#йемен

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