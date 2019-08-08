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ФАН анонсировал расследование о подготовке CNN медиапровокации в ЦАР

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5:22   8 Августа 2019
Весь мир

ФАН анонсировал расследование о подготовке CNN медиапровокации в ЦАР

ФАН анонсировал расследование о подготовке CNN медиапровокации в ЦАР

Журналисты ФАН отправились в ЦАР, чтобы узнать, что на самом деле делали западные журналисты в республике. Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте агентства.

Корреспонденты CNN неоднократно посещали африканскую республику, которой Россия помогает в военной сфере. Москва пользуется существенным доверием на африканском континенте, действуя в рамках межгосударственных договоренностей.

Американские власти расценивают помощь России Центральноафриканской республике как попытку захватить контроль над Африкой. В результате в США развернулась масштабная кампания по дискредитации российского присутствия в ЦАР.

Свою работу корреспонденты CNN начали с ряда официальных встреч: интервью с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой, радиоэфира на станции Lengo-Songo и визита к советнику президента страны по вопросам безопасности Валерию Захарову. Однако, журналисты ФАН установили, что главной целью посещения журналистов американского телеканала CNN сердца Африки является не стремление узнать правду об обстановке в ЦАР, а инициирование медиапровокации.

Целью данного мероприятия является сеяние хаоса в стране, поскольку Вашингтон нуждается в нестабильности в виде оппозиционных протестов, чтобы в последующем ввести «миротворческие» оккупационные силы.

 

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Автор: Олег Королев
#расследование #фан #cnn #цар

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