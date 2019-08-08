Водитель фуры погиб после ее разрушения во время движения под Красноярском

Перевозившая сухой лед фура полностью разрушилась во время движения по дороге в Красноярском крае, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МВД.

Инцидент произошел в Назаровском районе, не на федеральной трассе.

По предварительным сведениям, грузовая машина перевозила сухой лед. Предположительно, в результате технических неполадок автомобиль разрушился. Водитель фуры скончался на месте.

Сотрудники ГИБДД перекрыли участок трассы, где случился инцидент. На месте работают следователи. Угрозы жизни и здоровью граждан нет, экологическая угроза не наблюдается.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в ДТП при столкновении легковушки и большегруза под Саратовом.

Во вторник стало известно о шести погибших в дорожной аварии с участием микроавтобуса под Рязанью. Сообщалось о семи пострадавших.