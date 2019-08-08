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Водитель фуры погиб после ее разрушения во время движения под Красноярском

Водитель фуры погиб после ее разрушения во время движения под Красноярском

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4:55   8 Августа 2019
Россия

Водитель фуры погиб после ее разрушения во время движения под Красноярском

Водитель фуры погиб после ее разрушения во время движения под Красноярском

Перевозившая сухой лед фура полностью разрушилась во время движения по дороге в Красноярском крае, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МВД.

Инцидент произошел в Назаровском районе, не на федеральной трассе.

По предварительным сведениям, грузовая машина перевозила сухой лед. Предположительно, в результате технических неполадок автомобиль разрушился. Водитель фуры скончался на месте.

Сотрудники ГИБДД перекрыли участок трассы, где случился инцидент. На месте работают следователи. Угрозы жизни и здоровью граждан нет, экологическая угроза не наблюдается.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в ДТП при столкновении легковушки и большегруза под Саратовом.

Во вторник стало известно о шести погибших в дорожной аварии с участием микроавтобуса под Рязанью. Сообщалось о семи пострадавших.

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Автор: Олег Королев
#дтп #красноярский край

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