Правительство Венесуэлы отказалось от переговоров с оппозицией на текущей неделе

Венесуэльский президент Николас Мадуро принял решение не отправлять представителей Каракаса на очередной раунд переговоров с оппозицией 8-9 августа. Об этом сообщил министр информации страны Хорхе Родригес.

На своей странице в Twitter он написал, что несмотря на прибытие делегации оппозиции на Барбадос для очередного раунда переговоров на текущей неделе, Мадуро принял решение не отправлять венесуэльскую делегацию из-за «грубой и жестокой агрессии» со стороны администрации президента США Дональда Трампа против Венесуэлы.

По словам Родригеса, речь идет о блокировке американской стороной экономики Боливарианской республики, а также ее торговых сделок и финансов.

Министр заявил, что Венесуэла готова пересмотреть механизмы данного процесса переговоров с оппозицией, чтобы его продолжение эффективным и соответствовало интересам народа страны.