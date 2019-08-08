Помпео обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии безопасность в Персидском заливе
Американский госсекретарь Майк Помпео обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом ситуацию в регионе близ Персидского залива. Об этом сообщает Госдеп США.
Наследный принц и госсекретарь обсудили возросшие в регионе трения, а также потребность в более серьезной безопасности для обеспечения свободы судоходства в заливе.
Также отмечается, что Помпео и Мухаммед бен Сальман обговорили другие двусторонние и региональные вопросы, включая противодействие дестабилизирующим действиям Ирана и соблюдение прав человека.
В Госдепе подчеркнули, что Помпео поблагодарил наследного принца за поддержку и участие во многих региональных вызовах.
В последние месяцы с ситуация в Персидском заливе серьезно обострилась. Было совершено нападение на два нефтетанкера, а также был сбит американский беспилотник.