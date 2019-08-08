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Помпео обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии безопасность в Персидском заливе

Помпео обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии безопасность в Персидском заливе

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3:55   8 Августа 2019
Весь мир

Помпео обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии безопасность в Персидском заливе

Помпео обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии безопасность в Персидском заливе

Американский госсекретарь Майк Помпео обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом ситуацию в регионе близ Персидского залива. Об этом сообщает Госдеп США.

Наследный принц и госсекретарь обсудили возросшие в регионе трения, а также потребность в более серьезной безопасности для обеспечения свободы судоходства в заливе.

Также отмечается, что Помпео и Мухаммед бен Сальман обговорили другие двусторонние и региональные вопросы, включая противодействие дестабилизирующим действиям Ирана и соблюдение прав человека.

В Госдепе подчеркнули, что Помпео поблагодарил наследного принца за поддержку и участие во многих региональных вызовах.

В последние месяцы с ситуация в Персидском заливе серьезно обострилась. Было совершено нападение на два нефтетанкера, а также был сбит американский беспилотник.

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Автор: Олег Королев
#саудовская аравия #персидский залив #помпео

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