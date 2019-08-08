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 Иракский парламентарий оценил перспективы покупки С-400 у России

Иракский парламентарий оценил перспективы покупки С-400 у России
3:28   8 Августа 2019
Весь мир

Иракский парламентарий оценил перспективы покупки С-400 у России

Иракский парламентарий оценил перспективы покупки С-400 у России

Ирак не нуждается в приобретении российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщил РИА «Новости» иракский парламентарий Саркаут Шамсулддин.

Ранее посол Ирака в России Хайдар Мансур Хади сообщил, что решения о покупки Багдадом российских ЗРК нет.

Шамсулддин сообщил, что имеющийся у Ирака военной техники может быть достаточно. По его мнению, Ирак должен инвестировать в другие сферы, такие как нефтепромышленность, дорожная и железнодорожная инфраструктура, и т.д.

При этом Шамсулддин признал, что в будущем Ираку могут понадобиться такие оборонительные комплексы. При этом он отметил, что приобретение российских С-400 навредит отношениям с США.

Иракский депутат отметил, что Багдаду не нужно разрушать отношения с Вашингтоном, поскольку тот «придерживается защиты Ирака от внутренних и внешних угроз».

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Автор: Олег Королев
#ирак #с-400

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