Глава областной киргизской милиции впал в кому после штурма дома Атамбаева

Начальник главка МВД по Чуйской области Киргизии Самат Курманкулов впал в кому после столкновения со сторонниками экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источник в минздраве республики.

После полученной травмы он находится в состоянии комы и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние Атамбаева остается крайне тяжелым, подчеркнули в ведомстве.

Также уточняется, что начальник ГУВД получил не огнестрельное ранение, а закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб головного мозга тяжелой степени. Курманкулов провели трепанацию, после которой он впал в кому.

В среду вечером прошла операцию по задержанию Алмазбека Атамбаева в его резиденции. В ходе нее пострадали 43 человека, один погиб. При этом в ходе нее экс-президента задержать не удалось.