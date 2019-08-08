Глава областной киргизской милиции впал в кому после штурма дома Атамбаева
Начальник главка МВД по Чуйской области Киргизии Самат Курманкулов впал в кому после столкновения со сторонниками экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источник в минздраве республики.
После полученной травмы он находится в состоянии комы и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние Атамбаева остается крайне тяжелым, подчеркнули в ведомстве.
Также уточняется, что начальник ГУВД получил не огнестрельное ранение, а закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб головного мозга тяжелой степени. Курманкулов провели трепанацию, после которой он впал в кому.
В среду вечером прошла операцию по задержанию Алмазбека Атамбаева в его резиденции. В ходе нее пострадали 43 человека, один погиб. При этом в ходе нее экс-президента задержать не удалось.