Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал заявление о «побеге» из России

Дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал заявление о «побеге» из России

 Трое погибших в ДТП под Новороссийском оказались пассажирами легковушки

Трое погибших в ДТП под Новороссийском оказались пассажирами легковушки
Глава областной киргизской милиции впал в кому после штурма дома Атамбаева

Глава областной киргизской милиции впал в кому после штурма дома Атамбаева

 Спецназовцы находятся в заложниках у сторонников экс-президента Киргизии Атамбаева

Спецназовцы находятся в заложниках у сторонников экс-президента Киргизии Атамбаева
Помпео обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии безопасность в Персидском заливе

Помпео обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии безопасность в Персидском заливе

 Иракский парламентарий оценил перспективы покупки С-400 у России

Иракский парламентарий оценил перспективы покупки С-400 у России
Дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал заявление о «побеге» из России

Дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал заявление о «побеге» из России

 Трое погибших в ДТП под Новороссийском оказались пассажирами легковушки

Трое погибших в ДТП под Новороссийском оказались пассажирами легковушки
Глава областной киргизской милиции впал в кому после штурма дома Атамбаева

Глава областной киргизской милиции впал в кому после штурма дома Атамбаева

 Спецназовцы находятся в заложниках у сторонников экс-президента Киргизии Атамбаева

Спецназовцы находятся в заложниках у сторонников экс-президента Киргизии Атамбаева
Помпео обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии безопасность в Персидском заливе

Помпео обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии безопасность в Персидском заливе

 Иракский парламентарий оценил перспективы покупки С-400 у России

Иракский парламентарий оценил перспективы покупки С-400 у России
3:01   8 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Глава областной киргизской милиции впал в кому после штурма дома Атамбаева

Глава областной киргизской милиции впал в кому после штурма дома Атамбаева

Начальник главка МВД по Чуйской области Киргизии Самат Курманкулов впал в кому после столкновения со сторонниками экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источник в минздраве республики.

После полученной травмы он находится в состоянии комы и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние Атамбаева остается крайне тяжелым, подчеркнули в ведомстве.

Также уточняется, что начальник ГУВД получил не огнестрельное ранение, а закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб головного мозга тяжелой степени. Курманкулов провели трепанацию, после которой он впал в кому.

В среду вечером прошла операцию по задержанию Алмазбека Атамбаева в его резиденции. В ходе нее пострадали 43 человека, один погиб. При этом в ходе нее экс-президента задержать не удалось.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#киргизия #атамбаев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...