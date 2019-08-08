Дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал заявление о «побеге» из России

Российский дизайнер Артемий Лебедев в своем telegram-канале прокомментировал свое видеообращение.

В последнем ролике, который был размещен на его YouTube-канале, дизайнер заявил об уезде из России. Он заявил, что не собирается возвращаться в РФ, поскольку его беспокоит ситуация на родине.

Лебедев написал, что опубликованное видео нацелено на школьников, и само оно представляет собой «бесмысленный либеральный бред». Он выразил сожаление, что его слова о побеге в РФ не остались без внимания средств массовой информации.

Дизайнер Артемий Лебедев является основателем Студии Артемия Лебедева, которая появилась в 1995 году. Дизайнерская компания известна созданием дизайна для сайтов, промышленным дизайном, а также своими логотипами. В частности, студия создала логотип московского метро, а также туристическое лого для Петербурга.