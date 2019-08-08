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 Трое погибших в ДТП под Новороссийском оказались пассажирами легковушки

Трое погибших в ДТП под Новороссийском оказались пассажирами легковушки
Спецназовцы находятся в заложниках у сторонников экс-президента Киргизии Атамбаева

Спецназовцы находятся в заложниках у сторонников экс-президента Киргизии Атамбаева

 Около 15 человек пострадали при штурме резиденции Атамбаева

Около 15 человек пострадали при штурме резиденции Атамбаева
Клинцевич заявил о готовности России оказать помощь Киргизии

Клинцевич заявил о готовности России оказать помощь Киргизии

 ЦПВС сообщает о резком обострении в идлибской зоне деэскалации

ЦПВС сообщает о резком обострении в идлибской зоне деэскалации
2:25   8 Августа 2019
Весь мир

Клинцевич заявил о готовности России оказать помощь Киргизии

Клинцевич заявил о готовности России оказать помощь Киргизии

Сенатор Франц Клинцевич на своей странице в Facebook прокомментировал ситуацию в Киргизии.

В минувшую среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента страны Алмазбека Атамбаева в его резиденции, расположенной в 20 километрах от Бишкека. Силовики применили против его сторонников спецсредства. В итоге ранения получили 43 человека, один погиб. Задержать экс-президента не удалось.

Клинцевич отметил, что происходящее в в Киргизии - сугубо ее внутреннее дело. По его словам, Россия со своей стороны может только пожелать, чтобы ситуацией не воспользовались экстремистские силы в своих целях. Он отметил, что прежде всего имеет ввиду «спящие» ячейки радикальных исламистов, связанных с «Исламским государством»*.

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности выразил надежду, что власти страны ясно понимают носимую для общества опасность экстремистов, не позволят им «поднять голову». Клинцевич отметил, что Киргизия всегда всегда может рассчитывать в этом отношении на помощь РФ.

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Автор: Олег Королев
#клинцевич #киргизия

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