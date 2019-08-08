Трое погибших в ДТП под Новороссийском оказались пассажирами легковушки

Все трое погибших в дорожной аварии под Новороссийском с участием автомобиля и автобуса оказались пассажирами легковушки. Об этом сообщает краевой главк МВД.

Сообщается, что все погибщие в ДТП пассажиры легкового автомобиля. В их числе - женщина и двое несовершеннолетних. 45-летний водитель Volkswagen Touareg госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Отмечается, что водитель автобуса пока не задержан. Медицинское освидетельствование показало, что он трезв.

По информации краснодарского главка ГИБДД, в 22:20 мск среды на 16-м километре трассы «Новороссийск - Керченский пролив» столкнулись автобус Hyundai и автомобиль Volkswagen Touareg. По данным МЧС, в сорвавшихся с обрыва машинах находились 45 человек. Погибли трое, пострадали 32.

В МЧС сообщили, что в настоящее время спасательные работы завершены.