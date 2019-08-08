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 Трое погибших в ДТП под Новороссийском оказались пассажирами легковушки

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Спецназовцы находятся в заложниках у сторонников экс-президента Киргизии Атамбаева

Спецназовцы находятся в заложниках у сторонников экс-президента Киргизии Атамбаева

 Около 15 человек пострадали при штурме резиденции Атамбаева

Около 15 человек пострадали при штурме резиденции Атамбаева
Клинцевич заявил о готовности России оказать помощь Киргизии

Клинцевич заявил о готовности России оказать помощь Киргизии

 ЦПВС сообщает о резком обострении в идлибской зоне деэскалации

ЦПВС сообщает о резком обострении в идлибской зоне деэскалации
1:46   8 Августа 2019
Общество

ЦПВС сообщает о резком обострении в идлибской зоне деэскалации

ЦПВС сообщает о резком обострении в идлибской зоне деэскалации

Обстановка в идлибской зоне деэскалации в Сирии резко обострилась за последние сутки, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР  генерал-майор Алексей Бакин.

Согласно его заявлению, командование действующих на территории зоны группировок отказалось от соблюления режима прекращения огня, введенного в минувшую пятницу. За минувшие сутки значительно возросло число обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований.

Бакин уточнил, что всего за вторник было зафиксировано 42 обстрела со стороны боевиков. Формирования обстреляли более 30 населенных пунктов: шесть в провинции Алеппо, 14 в провинции Латакия, 12 в Хаме и один в провинции Идлиб.

Ранее сообщалось, что  Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за 6 августа зафиксировала 42 случая нарушения режима прекращения огня, Турция - 38.

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Автор: Олег Королев
#сирия #идлибская зона деэскалации

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