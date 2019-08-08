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 Трое погибших в ДТП под Новороссийском оказались пассажирами легковушки

Трое погибших в ДТП под Новороссийском оказались пассажирами легковушки
Спецназовцы находятся в заложниках у сторонников экс-президента Киргизии Атамбаева

Спецназовцы находятся в заложниках у сторонников экс-президента Киргизии Атамбаева

 Около 15 человек пострадали при штурме резиденции Атамбаева

Около 15 человек пострадали при штурме резиденции Атамбаева
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1:23   8 Августа 2019
Россия

Сорок пять человек находились в сорвавшихся с обрыва под Новороссийском автобусе и машине

Сорок пять человек находились в сорвавшихся с обрыва под Новороссийском автобусе и машине

Внутри сорвавшихся с обрыва под Новороссийском автобуса и автомобиля находились 45 человек, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Ранее экстренные службы региона сообщали, что рейсовый автобус столкнулся с легковушкой на трассе А-146 возле поселка Верхнебаканский. Сообщалось, что в автобусе находилось 40 человек.

Представитель спасательного ведомства сообщает, что в автобусе находился 41 человек (39 пассажиров, экскурсовод и водитель),  в легковушке - четверо человек.

По состоянию на 00:20 проведена эвакуация 27 пострадавших. Работы по извлечению 16 пострадавших и оказанию первой медицинской помощи на месте ДТП продолжаются. На данный момент спасатели деблокируют людей из автобуса.

Ранее региональный главк МВД сообщал, что в больницу Новороссийска доставлены 27 человек, из них 11 - дети.

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Автор: Олег Королев
#дтп #новороссийск

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