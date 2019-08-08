Сорок пять человек находились в сорвавшихся с обрыва под Новороссийском автобусе и машине

Внутри сорвавшихся с обрыва под Новороссийском автобуса и автомобиля находились 45 человек, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Ранее экстренные службы региона сообщали, что рейсовый автобус столкнулся с легковушкой на трассе А-146 возле поселка Верхнебаканский. Сообщалось, что в автобусе находилось 40 человек.

Представитель спасательного ведомства сообщает, что в автобусе находился 41 человек (39 пассажиров, экскурсовод и водитель), в легковушке - четверо человек.

По состоянию на 00:20 проведена эвакуация 27 пострадавших. Работы по извлечению 16 пострадавших и оказанию первой медицинской помощи на месте ДТП продолжаются. На данный момент спасатели деблокируют людей из автобуса.

Ранее региональный главк МВД сообщал, что в больницу Новороссийска доставлены 27 человек, из них 11 - дети.