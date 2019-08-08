Спецназовцы находятся в заложниках у сторонников экс-президента Киргизии Атамбаева

После штурма резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева несколько спецназовцев находятся в заложниках у его сторонников. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на штаб сторонников Атамбаева.

Собеседник агентства сообщил, что спецназовцы остаются в доме, с ними все в порядке. Подчеркивается, что сторонники Атамбаева не собираются причинять им вред и готовы отпустить их утром, когда ситуация уляжется.

Ранее заместитель министра МВД Киргизии во время переговоров со сторонниками экс-президента заявил, что требует немедленного освобождения бойцов спецназа.

Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента, подготовленный специальной депутатской комиссией. В среду вечером спецслужбы начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш, расположенной в двадцати километрах от Бишкека. Спецназ применил против его сторонников спецсредства, в результате чего 43 человека пострадали, один человек погиб. Атамбаева задержать не удалось.