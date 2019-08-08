Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Четыре человека погибли и десятки пострадали в ДТП под Новороссийском

Четыре человека погибли и десятки пострадали в ДТП под Новороссийском

 Навальный и Соболь хотели обогатиться на 300 миллионов рублей за счет «Конкорда»

Навальный и Соболь хотели обогатиться на 300 миллионов рублей за счет «Конкорда»
Спецназовцы находятся в заложниках у сторонников экс-президента Киргизии Атамбаева

Спецназовцы находятся в заложниках у сторонников экс-президента Киргизии Атамбаева

 Около 15 человек пострадали при штурме резиденции Атамбаева

Около 15 человек пострадали при штурме резиденции Атамбаева
Американский суд рассекретил документы дела о «вмешательстве РФ» в выборы США

Американский суд рассекретил документы дела о «вмешательстве РФ» в выборы США

 Полиция не подтвердила сообщения о стрелке в редакции USA Today в США

Полиция не подтвердила сообщения о стрелке в редакции USA Today в США
Четыре человека погибли и десятки пострадали в ДТП под Новороссийском

Четыре человека погибли и десятки пострадали в ДТП под Новороссийском

 Навальный и Соболь хотели обогатиться на 300 миллионов рублей за счет «Конкорда»

Навальный и Соболь хотели обогатиться на 300 миллионов рублей за счет «Конкорда»
Спецназовцы находятся в заложниках у сторонников экс-президента Киргизии Атамбаева

Спецназовцы находятся в заложниках у сторонников экс-президента Киргизии Атамбаева

 Около 15 человек пострадали при штурме резиденции Атамбаева

Около 15 человек пострадали при штурме резиденции Атамбаева
Американский суд рассекретил документы дела о «вмешательстве РФ» в выборы США

Американский суд рассекретил документы дела о «вмешательстве РФ» в выборы США

 Полиция не подтвердила сообщения о стрелке в редакции USA Today в США

Полиция не подтвердила сообщения о стрелке в редакции USA Today в США
0:43   8 Августа 2019
Весь мир

Американский суд рассекретил документы дела о «вмешательстве РФ» в выборы США

Американский суд рассекретил документы дела о «вмешательстве РФ» в выборы США

Американский суд неожиданно согласился с требованием российской компании Concord Management and Consulting LLC о рассекречивании ходатайств прокуратуры по делу о «сговоре» против США. Об этом пишет ФАН.

В подписанном судьей Дабни Фридрих распоряжении говорится, что обвинение должно обнародовать ходатайства, ранее скрываемые прокурорами под предлогом секретности. Наблюдатели отметили, что секретные ходатайства офиса экс-спецпрокурора Роберта Мюллера могут быть направлены на сокрытие того факта, что в деле нет доказательств, а также они имели целью оказать давление на судью.

ФАН подчеркивает, что сторона обвинения неоднократно подавала в адрес судьи множество документов, содержание и даже количество которых оставалось неизвестным стороне защиты. Наблюдатели оценивали подобные действия как форму давления на суд, а также указывали на возможные признаки фальсификации дела. В итоге судья постановила рассекретить все эти документы, вопреки заявлению прокуратуры об их якобы секретности.

Ранее адвокаты компании oncord Management подали в суд повторное ходатайство с требованием к Минюсту США обосновать претензии. Защита потребовала ознакомить ответчиков со всеми материалами, чтобы те могли подготовиться к процессу, однако суд отказывал в этом.

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер за прошедшие два года расследования дела о «российском вмешательстве» так и не представил каких-либо обвинений против Concord Management, владельцем которой является российский бизнесмен Евгений Пригожин. При этом Мюллер неоднократно заявлял о наличии у него неких «сенсационных материалов». Спецпрокурор их так и не представил доказательств, ссылаясь на их секретность.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#российское вмешательство #concord management #американский суд

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...