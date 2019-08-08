Американский суд неожиданно согласился с требованием российской компании Concord Management and Consulting LLC о рассекречивании ходатайств прокуратуры по делу о «сговоре» против США. Об этом пишет ФАН.

В подписанном судьей Дабни Фридрих распоряжении говорится, что обвинение должно обнародовать ходатайства, ранее скрываемые прокурорами под предлогом секретности. Наблюдатели отметили, что секретные ходатайства офиса экс-спецпрокурора Роберта Мюллера могут быть направлены на сокрытие того факта, что в деле нет доказательств, а также они имели целью оказать давление на судью.

ФАН подчеркивает, что сторона обвинения неоднократно подавала в адрес судьи множество документов, содержание и даже количество которых оставалось неизвестным стороне защиты. Наблюдатели оценивали подобные действия как форму давления на суд, а также указывали на возможные признаки фальсификации дела. В итоге судья постановила рассекретить все эти документы, вопреки заявлению прокуратуры об их якобы секретности.

Ранее адвокаты компании oncord Management подали в суд повторное ходатайство с требованием к Минюсту США обосновать претензии. Защита потребовала ознакомить ответчиков со всеми материалами, чтобы те могли подготовиться к процессу, однако суд отказывал в этом.

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер за прошедшие два года расследования дела о «российском вмешательстве» так и не представил каких-либо обвинений против Concord Management, владельцем которой является российский бизнесмен Евгений Пригожин. При этом Мюллер неоднократно заявлял о наличии у него неких «сенсационных материалов». Спецпрокурор их так и не представил доказательств, ссылаясь на их секретность.