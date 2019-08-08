Четыре человека погибли и десятки пострадали в ДТП под Новороссийском

Жертвами ДТП под Новороссийском стали двое человек, более тридцати пострадали. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

По предварительным сведениям, рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем на дороге у поселка Верхнебаканский. После столкновения автобус упал с десятиметрового обрыва.

Представитель МЧС сообщил, что госпитализированы более двух десятков человек. Спасатели продолжают вытаскивать людей из автобуса, в котором было 42 человека.

После ДТП властями создан оперативный штаб. На месте происшествия работают следственные группы.

В свою очередь источник ФАН в экстренных службах региона сообщил, что пострадал 21 человек, в числе которых пятеро - дети. Пять человек находятся в тяжелом состоянии. О пострадавших из автомобиля Volkswagen Touareg информации не поступало.

По последним данным агентства, погибли четверо человек - два ребенка скончались в больнице от полученных травм.