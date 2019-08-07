Пресс-служба компании «Комбинат питания «Конкорд» подтвердила факт встречи бизнесмена Евгения Пригожина и блогера Алексея Навального, в рамках которой он и его соратница Любовь Соболь вымогали 300 миллионов рублей. Информацию предоставила пресс-служба компании на запрос издания «Страна советов».

Пригожин подтвердил факт встречи, попытку вымогательства и отметил, что в ходе расследования компания вышла на свидетелей, которые могут подтвердить, что бывший кандидат в МГД Любовь Соболь может быть причастна к диверсии в детсадах в Москве, произошедшей в декабре 2018 года.

«Центр Досье» беглого олигарха Михаила Ходорковского ранее разместил материал, где назвал встречу Пригожина и блогера Навального зимой 2019 года фейком. Редакция «Страна советов on-line» попросила Пригожина через пресс-службу «Конкорд» подтвердить или опровергнуть эти данные.

Пригожин подтвердил факт встречи, во время которой блогер и его соратница потребовали 300 миллионов рублей в обмен на прекращение информационной травли по теме пострадавших в Москве детей. Бизнесмен, уверенный в невиновности свой компании, отказался платить вымогателям.

Также стало известно, что «Конкорд» в рамках внутреннего расследования установил, что Соболь могла организовать диверсию с заболеваниями в детсадах в преддверии выборов в МГД. У компании есть свидетели, подтверждающие причастность юриста ФБК к этому преступлению.

Напомним, Навальный и Соболь перед выборами в Мосгордуму запустили информационную кампанию против Пригожина, сфабриковав «расследование» о комбинате «Московский школьник», наобум связав его с «Конкордом».

Также блогер и юрист ФБК привлекли к делу бывшую сотрудницу «Московского школьника» Наталью Шилову. По их указке она стала вещать о "беспределе" на комбинате. Также сотрудники ФБК стали публиковать фейки и постановочные видео. В том, что история полностью сфабрикована, призналась позже сама Шилова, которой так и не заплатили за вранье.

Пресс-служба компании «Конкорд» после инцидента сообщила, что «Московский школьник» не связан с Пригожиным.

Судя по всему, блогер преследовал свести личные счеты с бизнесменом и заодно заработать. обогатиться. Соболь же хотела пополнить собственный избирательный бюджет перед выборами в МГД.