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СКР объединил дела о беспорядках на незаконном митинге в Москве

СКР объединил дела о беспорядках на незаконном митинге в Москве

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СКР объединил дела о беспорядках на незаконном митинге в Москве

СКР объединил дела о беспорядках на незаконном митинге в Москве

 Помешанная на избирательной кампании в МГД Соболь могла устроить отравление детей

Помешанная на избирательной кампании в МГД Соболь могла устроить отравление детей
Около 15 человек пострадали при штурме резиденции Атамбаева

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21:53   7 Августа 2019
Россия

СКР объединил дела о беспорядках на незаконном митинге в Москве

СКР объединил дела о беспорядках на незаконном митинге в Москве

Дела о массовых беспорядках на акции в Москве 27 июля и применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов объединили в одно производство. Об этом проинформировали в СК РФ.

Несанкционированные митинги прошли в Москве 14 июля, 27 июля и 3 августа. Организаторами незаконных сборищ выступили незарегистрированные на выборы в Мосгордуму кандидаты Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов, Константин Янкаускас и Дмитрий Гудков. Их не допустили до выборов из-за подделок и "мертвых душ" в подписных листах, как и и ряд других кандидатов.

Кандидаты, игнорируя законное решение, устроили ряд протестных акций, на которых призывали к беспорядкам и подвергали опасности других людей. Организаторы митингов находятся под арестом, кроме Соболь - так как у нее есть ребенок.

Сейчас против Соболь заведено четыре административных дела — за организацию незаконных митингов и за неисполнение требований полиции.

Ранее 7 августа стало известно, что Центризбирком принял решение не удовлетворять жалобу юриста ФБК Любовь Соболь на отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #ск рф #общество #мосгордума #соболь

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