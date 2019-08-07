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 Помешанная на избирательной кампании в МГД Соболь могла устроить отравление детей

Помешанная на избирательной кампании в МГД Соболь могла устроить отравление детей
Около 15 человек пострадали при штурме резиденции Атамбаева

Около 15 человек пострадали при штурме резиденции Атамбаева

 Видеозапись операции по задержанию Атамбаева попала в СМИ

Видеозапись операции по задержанию Атамбаева попала в СМИ
Полиция не подтвердила сообщения о стрелке в редакции USA Today в США

Полиция не подтвердила сообщения о стрелке в редакции USA Today в США

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22:09   7 Августа 2019
Весь мир

Полиция не подтвердила сообщения о стрелке в редакции USA Today в США

Полиция не подтвердила сообщения о стрелке в редакции USA Today в США

Сотрудники правоохранительных органов опровергли информацию о вооруженном человеке в редакции газеты USA Today в пригороде Вашингтона, из-за чего эвакуировали целое здание.

Правоохранители после проверки заявили, что сообщения о вооруженном мужчине оказались ложными.

За последнюю неделю в США уже дважды были зафиксированы массовые расстрелы, жертвами которых стали десятки человек. 3 августа в Техасе мужчина открыл стрельбу по посетителям супермаркета Walmart, что привело к гибели 22 человек. Еще порядка 20 получили ранения.

Спустя день стрельба произошла на улице в Орегоне, там погибли десять человек, еще 30 были ранены.

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Автор: Ольга Шпакова
#сша #происшествия #стрельба #весь мир

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