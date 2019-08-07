Полиция не подтвердила сообщения о стрелке в редакции USA Today в США

Сотрудники правоохранительных органов опровергли информацию о вооруженном человеке в редакции газеты USA Today в пригороде Вашингтона, из-за чего эвакуировали целое здание.

Правоохранители после проверки заявили, что сообщения о вооруженном мужчине оказались ложными.

За последнюю неделю в США уже дважды были зафиксированы массовые расстрелы, жертвами которых стали десятки человек. 3 августа в Техасе мужчина открыл стрельбу по посетителям супермаркета Walmart, что привело к гибели 22 человек. Еще порядка 20 получили ранения.

Спустя день стрельба произошла на улице в Орегоне, там погибли десять человек, еще 30 были ранены.