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21:33   7 Августа 2019
Россия

Помешанная на избирательной кампании в МГД Соболь могла устроить отравление детей

Помешанная на избирательной кампании в МГД Соболь могла устроить отравление детей

Отравление в московских детсадах прошлой зимой могла устроить бывший кандидат в Мосгордуму, юрист ФБК Любовь Соболь. Петербургский предприниматель Евгений Пригожин заявил, что у компании «Конкорд» есть свидетели, сообщившие о об этом. Слова Пригожина передала пресс-служба компании «Конкорд», ответившая на вопросы издания «Страна советов». 

Недавно медийный ресурс беглого олигарха Михаила Ходорковского «Центр Досье» сообщил, что встреча Пригожина и блогера Алексея Навального является выдумкой. «Страна Советов» попросила бизнесмена прокомментировать эти сведения, указав, была ли встреча на самом деле.

В предоставленном ответе Пригожин отметил, что встреча действительно состоялась.

«Навальный и Соболь поставили мне условие об отсутствии противодействия им на муниципальных выборах в Петербурге и вымогали 300 миллионов рублей, чтобы не раздувать скандал с пострадавшими детьми в детских садах Москвы в декабре прошлого года. Поскольку на тот момент было понятно, что вины компании "Конкорд" в этом нет, я посчитал, что платить вымогателям нет необходимости», – сообщил Пригожин.

Помешанная на избирательной кампании в МГД Соболь могла устроить отравление детей 

Он также рассказал, что «Конкорд» самостоятельно расследует происшествие и вышло на ряд фактов, которые говорят о возможности намеренного отравления детей. На это указывает ряд разных фактов.

«Как вы знаете, Соболь – человек, готовый на любые преступления ради того, чтобы стать политиком. Поэтому факты, полученные нами в рамках нашего расследования говорят о том, что отравление было спланировано и не случайно произошло перед выборами в Мосгордуму. У нас есть свидетели, подтверждающие, что к заболеванию детей причастна в том числе Соболь», – процитировала Пригожина пресс-служба компании.

Бизнесмен отметил, что, возможно, Навальный и его соратница выступили заказчиками и организаторами этого преступления.

Напомним, ФБК начал устраивать информационные атаки на бизнесмена в декабре прошлого года после того, как в столичных детских учреждениях были зафиксированы случаи пищевых отравлений.

ФБК попытался бездоказательно обвинить в случившемся «Конкорд». Позже Роспотребнадзор установил, что заболевания у детей вызвал некачественный творог, который поставлял другой поставщик.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #общество #мосгордума #конкорд #соболь

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