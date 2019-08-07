Около 15 человек пострадали при штурме резиденции Атамбаева

При штурме дома бывшего президента Киргизии пострадали 15 человек, они госпитализированы, проинформировали в пресс-службе Минздрава республики.

Отмечается, что у пострадавших разные степени повреждений, несколько человек получили огнестрельные ранения.

Вечером 7 августа спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева. Они были вынуждены применить против сторонников бывшего лидера спецсредства. Задержать экс-президента не удалось.

20 июня парламент Киргизии передал в прокуратуру ряд обвинений в адрес Атамбаева, после чего орган выдал заключение о возможной причастности бывшего лидера к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева и другим незаконным действиям.

Если Атамбаева признают виновным, он может сесть в тюрьму пожизненно. Бывший глава республики назвал обвинения абсурдными.

Ранее в сети появилось видео операции по задержанию Атамбаева.