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Около 15 человек пострадали при штурме резиденции Атамбаева

Около 15 человек пострадали при штурме резиденции Атамбаева

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20:59   7 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Около 15 человек пострадали при штурме резиденции Атамбаева

Около 15 человек пострадали при штурме резиденции Атамбаева

При штурме дома бывшего президента Киргизии пострадали 15 человек, они госпитализированы, проинформировали в пресс-службе Минздрава республики.

Отмечается, что у пострадавших разные степени повреждений, несколько человек получили огнестрельные ранения.

Вечером 7 августа спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева. Они были вынуждены применить против сторонников бывшего лидера спецсредства. Задержать экс-президента не удалось.

20 июня парламент Киргизии передал в прокуратуру ряд обвинений в адрес Атамбаева, после чего орган выдал заключение о возможной причастности бывшего лидера к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева и другим незаконным действиям.

Если Атамбаева признают виновным, он может сесть в тюрьму пожизненно. Бывший глава республики назвал обвинения абсурдными.

Ранее в сети появилось видео операции по задержанию Атамбаева.

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Автор: Ольга Шпакова
#происшествия #киргизия #весь мир #атамбаев

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