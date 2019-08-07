Центральный аппарат СКР будет расследовать дело об отмывании денег в ФБК

Центральный аппарат Следственного комитета будет расследовать дело об отмывании так называемым «ФБК» Алексея Навального одного миллиарда рублей. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее в СКР поступило заявление с просьбой проверить учредителей «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального и Леонида Волкова на предмет возможных мошеннических схем с финансами. Журналисты подозревают основателей «фонда» Навального в присвоении более 41 миллиона рублей.

По данным RT, всего с биткоин-кошельков ФБК было выведено около 85 миллионов «пожертвований россиян» за время предвыборной кампании. Оказалось, что блогеру «жертвуют» вовсе не простые граждане, а известные бизнесмены либеральных взглядов.

Предполагается, что 94% биткоин-переводов в поддержку избирательной компании Навального — транзакции от западных фондов, а реальное количество добровольных пожертвований не превышает шести процентов.

Отмечается, что многие «расследования» ФБК появлялись буквально через пару дней после крупного перевода на биткоин-кошелек организации. Так 8 февраля 2018 года было опубликован видеоролик о бизнесмене Олеге Дерипаска, а за два дня до этого на биткоин-кошелек Волкова поступили 1,1 миллиона рублей. Еще 4,6 миллиона были отправлены на следующий день после публикации «расследования».