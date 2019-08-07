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Видеозапись операции по задержанию Атамбаева попала в СМИ

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20:31   7 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Видеозапись операции по задержанию Атамбаева попала в СМИ

Видеозапись операции по задержанию Атамбаева попала в СМИ

Спецоперация, прошедшая в в резиденции Кой-Таш экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева попала на видео — ранее сторонники бывшего главы сообщили о его задержании.

Напомним, киргизский парламент лишил Атамбаева неприкосновенности и статуса бывшего главы 27 июня чтобы привлечь к уголовной ответственности. Такое решение было принято после информации о возможной причастности Атамбаева к коррупционным схемам во время модернизации ТЭЦ в Бишкеке. В случае, если суд признает экс-президента республики виновным, ему грозит пожизненное лишение свободы.

7 августа киргизские спецслужбы начали спецоперацию по задержанию экс-президента Атамбаева: в ходе столкновения силовиков со сторонниками бывшего президента пострадали десять человек. Сотрудники спецслужб были вынуждены применить резиновые пули, но у резиденции Атамбаева также слышны автоматные очереди.

К настоящему моменту у дома экс-президента республики вспыхнул пожар, около 300 сторонников Атамбаева строят баррикады на дорогах перед резиденцией.

Видеозапись операции по задержанию Атамбаева попала в СМИ

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Автор: Тимофей Булочкин
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