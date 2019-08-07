Пушкина назвала бредом разработку закона по профилактике выпадения детей из окон

Зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, беседуя с корреспондентом «Политики Сегодня», назвала бредом инициативу уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой о создании законопроекта, который позволил бы пресекать выпадение детей из окон.

«Бред какой-то! Все производители предлагают тем, кто покупает окна — запоры, но многие пишут отказ и не ставят. И [дети] падают, потому что [окна] открывают и оставляют детей одних. Новый закон не поможет!», — сетует Пушкина.

По мнению депутата, если и думать над законопроектом, то необходимо создать такие условия, чтобы родители не оставляли детей без присмотра до определенного возраста.

«Например, до 10-12 лет. Как вариант», — ответила Пушкина.

Напомним, что Анна Кузнецова решила направить в Государственную Думу и Совет Федерации просьбу разработать законопроект для того, чтобы снизить количество детей, выпадающих из окон. Его плана детский омбудсмен не представила.

«Мы готовы оказать всяческое содействие и принять участие в разработке соответствующего документа», — рассказала Анна Кузнецова, не упомянув, что несчастные случаи происходили из-за того, что родители не смотрели за детьми.

Ранее президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль предлагал свои меры по борьбе с халатным отношением родителей. Рошал хотел, чтобы в России мам и пап законодательно обязали устанавливать ограничители на окнах квартир, где проживают семьи с детьми, чтобы предотвратить несчастные случаи.