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20:30   7 Августа 2019
Россия

Пушкина назвала бредом разработку закона по профилактике выпадения детей из окон

Пушкина назвала бредом разработку закона по профилактике выпадения детей из окон

Зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, беседуя с корреспондентом «Политики Сегодня», назвала бредом инициативу уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой о создании законопроекта, который позволил бы пресекать выпадение детей из окон.

«Бред какой-то! Все производители предлагают тем, кто покупает окна —  запоры, но многие пишут отказ и не ставят. И [дети] падают, потому что [окна] открывают и оставляют детей одних. Новый закон не поможет!», — сетует Пушкина.

По мнению депутата, если и думать над законопроектом, то необходимо создать такие условия, чтобы родители не оставляли детей без присмотра до определенного возраста.

«Например, до 10-12 лет. Как вариант», — ответила Пушкина.

Напомним, что Анна Кузнецова решила направить в Государственную Думу и Совет Федерации просьбу разработать законопроект для того, чтобы снизить количество детей, выпадающих из окон. Его плана детский омбудсмен не представила. 

«Мы готовы оказать всяческое содействие и принять участие в разработке соответствующего документа», — рассказала  Анна Кузнецова, не упомянув, что несчастные случаи происходили из-за того, что родители не смотрели за детьми.

Ранее президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль предлагал свои меры по борьбе с халатным отношением родителей. Рошал хотел, чтобы в России мам и пап законодательно обязали устанавливать ограничители на окнах квартир, где проживают семьи с детьми, чтобы предотвратить несчастные случаи. 

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Автор: Валерия Крутецкая
#россия #общество #анна седокова #оксана пушкина

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