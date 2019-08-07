Тверские троллейбусы исчезнут вслед за трамваями, уверен урбанист

В Твери уволили всех водителей трамваев. Так решило муниципальное транспортное предприятие «ПАТП-1», которое расторгло договоры с вагоновожатыми по соглашению сторон. Сейчас на улицах продолжается демонтаж рельсов: места, где когда-то были пути, заливаются асфальтом. Как уверяют в администрации города, это временные меры: движение восстановят и сделают более расширенную сеть трамвайных узлов.

Ситуацией заинтересовался урбанист и автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман. Ученый не уверен, что власти сдержат обещание и снова пустят по улицам Твери трамваи. Об этом он рассказал «Политике Сегодня».

«У городских властей нет понимания, зачем городу нужен общественный транспорт. Зачем вообще нужен трамвай, что это самый эффективный вид транспорта: его просто нужно поддерживать в нормальном состоянии», — сетует Гершман.

Транспортная база в Твери, как полагает ученый, устарела: все пришло к тому, что требуются большие суммы для ремонта и модернизации парка.

«Политику или чиновнику проще запустить маршрутку, чем заниматься реанимацией трамвая — выходить на устойчивый путь развития и улучшать качество городской среды. Всем, видно, не до этого», — думает собеседник агентства.

Более того, урбанист наслышан о том, что в Твери собираются убрать с улиц троллейбусы. Недаром в Заволжском районе сегодня демонтировали контактную сеть.

Гершман отметил, что решение о ликвидации трамваев власти Твери принимали уже давно.

«Года два или три назад в Твери пытались реанимировать трамвай: хотели проработать один маршрут. Там поменялась команда и о проекте забыли. А текущее руководство делало все возможное, чтобы люди перестали пользоваться трамваем. Они хотели уничтожить базу», — рассказывает урбанист.

Тверской трамвай есть с чем сравнить, говорит Гершман. В Коломне, что находится под Москвой, есть маленькие трамваи, которые представляют из себя малоподвижные составы.

«Они не громыхают и не стоят в пробках. В Коломне у властей денег хватает, и все работает, а у Твери почему-то нет, хотя ресурсная база значительно больше. То, что происходит сейчас в Твери — это индикатор транспортной импотенции у властей», — считает Гершман.

Простаивали трамваи в Твери почти год: за это вагоновожатые получали по 12 тысяч рублей. Имели вторую работу, разумеется, поэтому к увольнению отнеслись спокойно.