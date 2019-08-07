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Видеозапись операции по задержанию Атамбаева попала в СМИ

 Резиденция задержанного спецслужбами экс-президента Киргизии загорелась

Резиденция задержанного спецслужбами экс-президента Киргизии загорелась
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20:04   7 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Резиденция задержанного спецслужбами экс-президента Киргизии загорелась

Резиденция задержанного спецслужбами экс-президента Киргизии загорелась

Пожар начался в резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, кроме того слышна стрельба.

Помимо одиночных выстрелов слышатся автоматные очереди, передает корреспондент РИА Новости. Возгорание произошло рядом с домом Атамбаева, напротив штаба сторонников киргизского экс-главы.

В среду спецслужбы Киргизии в ходе операции задержали экс-президента Атамбаева и применили против его сторонников спецсредства — в частности, резиновые пули. В результате операции пострадали десять человек, в том числе журналист местного СМИ. Очевидцев случившегося сотрудники силовых структур задержали.

Резиденция задержанного спецслужбами экс-президента Киргизии загорелась

Президент РФ Владимир Путин уже проинформирован о событиях, происходящих в Киргизии. Российский глава заявил, что получает самую последнюю информацию по данному инциденту и следит за развитием ситуации.

27 июня парламент Киргизии лишил Атамбаева неприкосновенности и статуса бывшего президента, что позволило привлечь его к уголовной ответственности. Самого Атамбаева удалось задержать в ходе операции спецслужб республики.

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Автор: Тимофей Булочкин
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