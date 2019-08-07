Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пушкина назвала бредом разработку закона по профилактике выпадения детей из окон

Пушкина назвала бредом разработку закона по профилактике выпадения детей из окон

 «Простой студент» Жуков «дирижировал» толпой на митинге в Москве после обучения на Западе

«Простой студент» Жуков «дирижировал» толпой на митинге в Москве после обучения на Западе
Видеозапись операции по задержанию Атамбаева попала в СМИ

Видеозапись операции по задержанию Атамбаева попала в СМИ

 Резиденция задержанного спецслужбами экс-президента Киргизии загорелась

Резиденция задержанного спецслужбами экс-президента Киргизии загорелась
Минобороны РФ обнародовало видео отражения атак террористов в Сирии

Минобороны РФ обнародовало видео отражения атак террористов в Сирии

 Израиль через месяц поставит газ Египту

Израиль через месяц поставит газ Египту
Пушкина назвала бредом разработку закона по профилактике выпадения детей из окон

Пушкина назвала бредом разработку закона по профилактике выпадения детей из окон

 «Простой студент» Жуков «дирижировал» толпой на митинге в Москве после обучения на Западе

«Простой студент» Жуков «дирижировал» толпой на митинге в Москве после обучения на Западе
Видеозапись операции по задержанию Атамбаева попала в СМИ

Видеозапись операции по задержанию Атамбаева попала в СМИ

 Резиденция задержанного спецслужбами экс-президента Киргизии загорелась

Резиденция задержанного спецслужбами экс-президента Киргизии загорелась
Минобороны РФ обнародовало видео отражения атак террористов в Сирии

Минобороны РФ обнародовало видео отражения атак террористов в Сирии

 Израиль через месяц поставит газ Египту

Израиль через месяц поставит газ Египту
20:30   7 Августа 2019
Россия

«Простой студент» Жуков «дирижировал» толпой на митинге в Москве после обучения на Западе

«Простой студент» Жуков «дирижировал» толпой на митинге в Москве после обучения на Западе

Либеральная общественность изо всех сил выставляет «героем» арестованного Егора Жукова — студента НИУ ВШЭ и, как ни странно, координатора беспорядков на незаконной акции в Москве 27 июля.

Жуков — 21-летний студент, блогер и самый молодой кандидат в депутаты, выдвигавшийся от «команды Дмитрия Гудкова». Как пишет ФАН, его друзья признали, что Егор сразу обозначил политику основным интересом в жизни. Однако Жукову пришлось  досрочно закончить предвыборную кампанию, потому как средств для оплаты сбора подписей у него не хватило. Он снял свою кандидатуру и поддержать других кандидатов, помогая им организовывать массовые беспорядки после отказа МГИК регистрировать на выборы «независимых кандидатов» из-за махинаций с подписными листами.

Жуков направлял толпу, указывая, что ей делать, во время незаконного митинга, когда правоохранилелей забросали бутылками.

Политолог и радиоведущий Армен Гаспарян выложил в Twitter видео, на котором Жуков объясняет "пользу" перекрытия дорог, отмечает что нарушение их функционирования «фатально». Затрудненное движение на Садовом кольце 27 июля, из-за которых не могли проехать кареты скорой помощи, действительно было фатальным.

Позднее Telegram-канал «Товарищ майор» выложил запись, на которой Жуков управляет толпой при помощи специальных жестов.

Канал «Кремлевская прачка» также показал во всей красе "организаторские способности" Жукова.

По данным политических Telegram-каналов,  «оранжевый революционер» Жуков обучался в структурах, аффилированных с США. Профессионалы по госпереворотам объясняли парню, как "строить" демократию.

«Товарищ майор» писал, что Жуков с 27 апреля по 1 мая находился в Ереване и следил за протестными акциями. Позднее студент выложил в свой блог запись «Почему у Армении получилось?».

Также известно, что с 4 по 8 марта блогер обучался на «Форуме молодых лидеров» в Черногории, который организовывает «Национальный демократический институт США». Весной он побывал на конференции «Открытой России» (организация признана нежелательной в РФ) в Риге.

В том, что Жуков обучался технологиям протестов, сомневаться не приходится, отмечает ФАН.

Нет сомнений, что на незаконной акции 27 июля он тренировался управлять толпой для будущих массовых беспорядков.

Напомним, организаторами беспорядков в Москве являются «независимые кандидаты» в депутаты МГД Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов, Константин Янкаускас и Дмитрий Гудков, не допущенные до выборов из-за подделок и "мертвых душ" в подписях избирателей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #общество #мосгордума #несанкционированный митинг

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...