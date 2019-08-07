«Простой студент» Жуков «дирижировал» толпой на митинге в Москве после обучения на Западе

Либеральная общественность изо всех сил выставляет «героем» арестованного Егора Жукова — студента НИУ ВШЭ и, как ни странно, координатора беспорядков на незаконной акции в Москве 27 июля.

Жуков — 21-летний студент, блогер и самый молодой кандидат в депутаты, выдвигавшийся от «команды Дмитрия Гудкова». Как пишет ФАН, его друзья признали, что Егор сразу обозначил политику основным интересом в жизни. Однако Жукову пришлось досрочно закончить предвыборную кампанию, потому как средств для оплаты сбора подписей у него не хватило. Он снял свою кандидатуру и поддержать других кандидатов, помогая им организовывать массовые беспорядки после отказа МГИК регистрировать на выборы «независимых кандидатов» из-за махинаций с подписными листами.

Жуков направлял толпу, указывая, что ей делать, во время незаконного митинга, когда правоохранилелей забросали бутылками.

Политолог и радиоведущий Армен Гаспарян выложил в Twitter видео, на котором Жуков объясняет "пользу" перекрытия дорог, отмечает что нарушение их функционирования «фатально». Затрудненное движение на Садовом кольце 27 июля, из-за которых не могли проехать кареты скорой помощи, действительно было фатальным.

Знакомьтесь, Егор Жуков - один из организаторов провокаций на протестных акциях в Москве 27 июля. Именно такие люди как Егор ответственны за перекрытые дороги и опоздание скорых pic.twitter.com/EhgeUGjFXp — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) August 4, 2019

Позднее Telegram-канал «Товарищ майор» выложил запись, на которой Жуков управляет толпой при помощи специальных жестов.

Канал «Кремлевская прачка» также показал во всей красе "организаторские способности" Жукова.

По данным политических Telegram-каналов, «оранжевый революционер» Жуков обучался в структурах, аффилированных с США. Профессионалы по госпереворотам объясняли парню, как "строить" демократию.

«Товарищ майор» писал, что Жуков с 27 апреля по 1 мая находился в Ереване и следил за протестными акциями. Позднее студент выложил в свой блог запись «Почему у Армении получилось?».

Также известно, что с 4 по 8 марта блогер обучался на «Форуме молодых лидеров» в Черногории, который организовывает «Национальный демократический институт США». Весной он побывал на конференции «Открытой России» (организация признана нежелательной в РФ) в Риге.

В том, что Жуков обучался технологиям протестов, сомневаться не приходится, отмечает ФАН.

Нет сомнений, что на незаконной акции 27 июля он тренировался управлять толпой для будущих массовых беспорядков.

Напомним, организаторами беспорядков в Москве являются «независимые кандидаты» в депутаты МГД Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов, Константин Янкаускас и Дмитрий Гудков, не допущенные до выборов из-за подделок и "мертвых душ" в подписях избирателей.