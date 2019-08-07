Путина проинформировали о событиях в Киргизии
Представитель пресс-службы Кремля в среду, 7 августа, сообщил, что российского лидера Владимира Путина проинформировали о событиях в Киргизии. По его словам, президент РФ получает «самую последнюю информацию и следит за развитием ситуации».
Ранее киргизские спецслужбы в ходе операции задержали Алмазбека Атамбаева и применили против сторонников экс-президента спецсредства. Пострадали десять человек, в том числе журналист местного издания. Очевидцев случившегося силовики задержали.
«Президента проинформировали о ситуации, складывающейся в Киргизии вокруг экс-президента Алмазбека Атамбаева», — добавили в пресс-службе Кремля.
Сотрудники спецназа ведут огонь в резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше в ходе специальной операции по его задержанию. Имеются раненые.#Киргизия #Атамбаев pic.twitter.com/9cNJ38AEb9— Военный обозреватель (@Milcolumnist) 7 августа 2019 г.