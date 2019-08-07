Представитель пресс-службы Кремля в среду, 7 августа, сообщил, что российского лидера Владимира Путина проинформировали о событиях в Киргизии. По его словам, президент РФ получает «самую последнюю информацию и следит за развитием ситуации».

Ранее киргизские спецслужбы в ходе операции задержали Алмазбека Атамбаева и применили против сторонников экс-президента спецсредства. Пострадали десять человек, в том числе журналист местного издания. Очевидцев случившегося силовики задержали.

«Президента проинформировали о ситуации, складывающейся в Киргизии вокруг экс-президента Алмазбека Атамбаева», — добавили в пресс-службе Кремля.