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Видеозапись операции по задержанию Атамбаева попала в СМИ

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19:20   7 Августа 2019
Россия

Путина проинформировали о событиях в Киргизии

Путина проинформировали о событиях в Киргизии

Представитель пресс-службы Кремля в среду, 7 августа, сообщил, что российского лидера Владимира Путина проинформировали о событиях в Киргизии.  По его словам, президент РФ получает «самую последнюю информацию и следит за развитием ситуации».

Ранее киргизские спецслужбы в ходе операции задержали Алмазбека Атамбаева и применили против сторонников экс-президента спецсредства. Пострадали десять человек, в том числе журналист местного издания. Очевидцев случившегося силовики задержали.

«Президента проинформировали о ситуации, складывающейся в Киргизии вокруг экс-президента Алмазбека Атамбаева», — добавили в пресс-службе Кремля.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #киргизия #атамбаев

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