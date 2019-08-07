Минобороны РФ обнародовало видео отражения атак террористов в Сирии

Войска Сирийской арабской армии при помощи ВКС РФ отразили несколько атак террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» на границе Идлиба в Сирии. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Около 50 боевиков атаковали позиции правительственных войск ночью 7 августа, но были оттеснены. После этого боевики обстреляли войска САА под утро с помощью минометов и реактивного огня — столкновение произошло недалеко от населенных пунктов Хамамият, Джубайн и Телль-Малах.

Видеоролики, на которых российская авиация отвечает на террористические атаки, были опубликованы Министерством обороны РФ.

По итогам столкновения правительственные войска при помощи союзных сил ВКС РФ нанесли террористам поражение — сейчас резервы боевиков уничтожаются.

Во время очередной утренней атаки «Тахрир аш-Шам» в районе Телль-Малах боевикам вновь дали отпор: огонь САА и удары российских ВКС остановили два танка и бронеавтомобили террористов. Боевики отступили по направлению к Аль-Латамине — это крупнейший опорный пункт террористов на данном фронтовом участке в Хаме.