Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пушкина назвала бредом разработку закона по профилактике выпадения детей из окон

Пушкина назвала бредом разработку закона по профилактике выпадения детей из окон

 «Простой студент» Жуков «дирижировал» толпой на митинге в Москве после обучения на Западе

«Простой студент» Жуков «дирижировал» толпой на митинге в Москве после обучения на Западе
Видеозапись операции по задержанию Атамбаева попала в СМИ

Видеозапись операции по задержанию Атамбаева попала в СМИ

 Резиденция задержанного спецслужбами экс-президента Киргизии загорелась

Резиденция задержанного спецслужбами экс-президента Киргизии загорелась
Минобороны РФ обнародовало видео отражения атак террористов в Сирии

Минобороны РФ обнародовало видео отражения атак террористов в Сирии

 Израиль через месяц поставит газ Египту

Израиль через месяц поставит газ Египту
Пушкина назвала бредом разработку закона по профилактике выпадения детей из окон

Пушкина назвала бредом разработку закона по профилактике выпадения детей из окон

 «Простой студент» Жуков «дирижировал» толпой на митинге в Москве после обучения на Западе

«Простой студент» Жуков «дирижировал» толпой на митинге в Москве после обучения на Западе
Видеозапись операции по задержанию Атамбаева попала в СМИ

Видеозапись операции по задержанию Атамбаева попала в СМИ

 Резиденция задержанного спецслужбами экс-президента Киргизии загорелась

Резиденция задержанного спецслужбами экс-президента Киргизии загорелась
Минобороны РФ обнародовало видео отражения атак террористов в Сирии

Минобороны РФ обнародовало видео отражения атак террористов в Сирии

 Израиль через месяц поставит газ Египту

Израиль через месяц поставит газ Египту
19:25   7 Августа 2019
Весь мир

Минобороны РФ обнародовало видео отражения атак террористов в Сирии

Минобороны РФ обнародовало видео отражения атак террористов в Сирии

Войска Сирийской арабской армии при помощи ВКС РФ отразили несколько атак террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» на границе Идлиба в Сирии. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Около 50 боевиков атаковали позиции правительственных войск ночью 7 августа, но были оттеснены. После этого боевики обстреляли войска САА под утро с помощью минометов и реактивного огня — столкновение произошло недалеко от населенных пунктов Хамамият, Джубайн и Телль-Малах.

Видеоролики, на которых российская авиация отвечает на террористические атаки, были опубликованы Министерством обороны РФ.

 

По итогам столкновения правительственные войска при помощи союзных сил ВКС РФ нанесли террористам поражение — сейчас резервы боевиков уничтожаются. 

Во время очередной утренней атаки «Тахрир аш-Шам» в районе Телль-Малах боевикам вновь дали отпор: огонь САА и удары российских ВКС остановили два танка и бронеавтомобили террористов. Боевики отступили по направлению к Аль-Латамине — это крупнейший опорный пункт террористов на данном фронтовом участке в Хаме.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Читайте полную версию на сайте «Федеральное агентство новостей»
Автор: Тимофей Булочкин
#россия #сирия #политика #террористы #новости #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...